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亞博館引全球首個智能消毒通道　12秒行完便可消毒量體溫

社會 15:45 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士指，受疫情影響，不少大型展覽和國際會議需要延期。（亞洲國際博覽館提供圖片）

亞洲國際博覽館（亞博館）部份展館早前被用作臨時檢疫中心，而受疫情影響，博覽業陷入寒冬，亦令亞博館生意不景。為加強防疫，亞博館引入全球首個智能消毒通道，將量體溫、負壓隔離、和消毒濃縮於10多秒間。

亞博館現已引入智能消毒通道，通道由空氣消毒淨化、持續滅菌鍍膜、和負壓淨化3個裝置組成。進入會場的人士只要接近通道，內置的自動偵測體溫功能會為進場人士量度體溫，體溫符合正常水平，通道的閘門會自動打開，讓進場人士步入通道。通道設有負壓淨化室裝置，為進場人士的衣物及攜帶品進行徹底消毒，過程最短只需約12秒。

（亞洲國際博覽館提供圖片）

用以消毒的裝置，已獲香港理工大學、美國德薩斯州微生物化驗所認證，利用植物源消毒，成份天然，能有效殺滅99.99%沙士冠狀病毒。

亞博館亦會引入持續滅菌鍍膜技術，利用物理殺菌及光催化消毒科技，淨化室內空間及場館設施，淨化有效期長達一年。

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士指，受疫情影響，不少大型展覽和國際會議需要延期；香港政府早前於財政預算案提出成立的300億港元『防疫抗疫基金』，當中超過10億港元為會議展覽業提供資助，重振香港作為國際會展業樞紐的卓越地位，亞博館歡迎有關措施。

責任編輯：陳梓蔚

 

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