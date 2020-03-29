鍾士元1,500萬元遺產贈城大　支持高等研究院發展

▲ 城市大學。（資料圖片）

香港城市大學今日（29日）宣布，獲已故行政會議首任召集人鍾士元博士，從其遺產中捐贈1,500萬港元成立「鍾士元基金」，以支持城大香港高等研究院的發展。

高等研究院委聘國際知名學者擔任資深院士，為跨學科領域的知識交流營造開放氛圍，並建立追求創新意念及跨學科學習研究的平台，捐款將用於招聘及留任頂尖學者和具潛質的年青科研人才。

高等研究院執行院長兼材料科學及工程學系講座教授黃志青對捐款致以由衷感謝，指此筆捐款既是對該院的高度認可，也對其未來發展作充分肯定，並說，「我們敬重鍾博士，並永遠懷念他的寬宏厚愛。」

▲ 城大獲已故鍾士元博士從其遺產中捐贈1,500萬港元成立「鍾士元基金」，以支持城大香港高等研究院的發展。（城大提供）

城大指，鍾士元與城大淵源深厚，他於80年代初獲委任為香港城市理工學院籌備委員會主席，主力推動學院於1984年正式成立。鍾士元其後分別於1986年及1989年獲城大頒授創校榮譽院士及榮譽工商管理學博士學位，以表彰其貢獻。鍾士元在推動香港高等教育發展及為香港科技發展奠下穩固基礎方面一直扮演著重要角色，先後獲多間本地及海外院校頒授榮譽博士及院士名銜，包括工商管理學博士、法學博士、理學博士、工程學博士等。

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責任編輯：馮琪雅