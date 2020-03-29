「大肚腩」的士司機午膳遇抄牌　趕返駕車離開撞車昏迷送院死亡

▲ 因「抄牌」的士司機趕返開車離開肇禍撞巴士車尾。(曾秋文攝)

今日(29日)下午1時許，九龍城東頭邨東旺樓對開，一名年約60多歲有「大肚腩」的士司機，駕駛一輛滿載「垃圾」的士，失控撞向巴士站巴士車尾，被發現昏迷不醒，被送廣華醫院急救後，證實死亡。

▲ 「大肚腩」的士司機撞車後昏迷送院搶救。

消息指，涉事的士司機梁照來，與家人居住深水埗樂年花園，但有認識他同行李先生指，梁架駛的士數十年，他為的士車主，但近年很少看見他有載客，原因他車上布滿雜物，包括座椅及車尾廂，如有人要上車他要執拾，但他每日仍如常早上9時開車至晚上9時收工，亦會與行家一同吃飯，身體及精神正常，每日會去游水。

李稱，事發時他如常到東頭邨一間酒樓與行家吃飯，由於今日首日實施「限聚令」，每枱限坐4人，他遲來，有行家笑他：「你一個人坐一枱」，及後至有人離開他才坐回一起，有說有笑，不覺他健康有異。

▲ 的士上布滿垃圾雜物。(曾秋文攝)

其間，因有警員到東頭邨抄牌，梁聞訊即跑回取車，未有「抄牌」，他開車離開，但行前約50米左右卻撞向一輛停泊在車站的九巴2D單層巴士車尾，途人發現他昏迷車上，於是通知警員，奉召救護車到場，將他送院搶救，惟惜最終不治。

警方仍在現在調查意外原因，不排除司機身體健康有問題，在駕車時昏迷，釀成意外。現正聯絡其家人了解情況。

記者：曾秋文、廖傑堯