  • 21°C
香港時間 : 2020329日 (日) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】減少群組聚集　特首暫停行會前接請願信兩周

政治 16:06 2020/03/29

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

特首林鄭月娥（右）以往會於行會前，接收市民請願信，但因應疫情而暫停有關安排兩周。（資料圖片）

特首林鄭月娥於行政會議舉行前，都會到特首辦外接收市民請願信。不過，因應新冠肺炎疫情，有關接信安排將會暫停兩星期，以減少群組聚集。

特首辦指，未來兩星期的接信安排會暫停，即3月31日及4月7日，但市民仍可將請願信郵寄至特首辦，或電郵至ceo@ceo.gov.hk。

雖然暫停接收請願信，但特首於行會前會見傳媒安排繼續，但會移師至地方較寛敝的政府總部地下演講廳舉行，每間傳媒機構的代表人數及座位會有特別安排。

 

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
17:27 2020/03/27
【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港　林鄭兩名兒子身在何方？
21:38 2020/03/18
【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港　林鄭兩名兒子身在何方？
林鄭月娥不知何為Playgroup？　或因兒子尚未成家立室
22:57 2020/03/27
林鄭月娥不知何為Playgroup？　或因兒子尚未成家立室
特首辦 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 請願示威 行政會議 林鄭月娥

最高瀏覽

【法證先鋒IV】湯洛雯版徐意情節被刪改　黃心穎《法證IV》演出片段曝光
15:36 2020/03/28
【法證先鋒IV】湯洛雯版徐意情節被刪改　黃心穎《法證IV》演出片段曝光
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
14:14 2020/03/26
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
今日 13:10
【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治