【新冠肺炎】減少群組聚集 特首暫停行會前接請願信兩周 政治 16:06 2020/03/29 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 特首林鄭月娥（右）以往會於行會前，接收市民請願信，但因應疫情而暫停有關安排兩周。（資料圖片） 特首林鄭月娥於行政會議舉行前，都會到特首辦外接收市民請願信。不過，因應新冠肺炎疫情，有關接信安排將會暫停兩星期，以減少群組聚集。 特首辦指，未來兩星期的接信安排會暫停，即3月31日及4月7日，但市民仍可將請願信郵寄至特首辦，或電郵至ceo@ceo.gov.hk。 雖然暫停接收請願信，但特首於行會前會見傳媒安排繼續，但會移師至地方較寛敝的政府總部地下演講廳舉行，每間傳媒機構的代表人數及座位會有特別安排。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施 消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所 17:27 2020/03/27 【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施 消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所 【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港 林鄭兩名兒子身在何方？ 21:38 2020/03/18 【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港 林鄭兩名兒子身在何方？ 林鄭月娥不知何為Playgroup？ 或因兒子尚未成家立室 22:57 2020/03/27 林鄭月娥不知何為Playgroup？ 或因兒子尚未成家立室 特首辦 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 請願示威 行政會議 林鄭月娥