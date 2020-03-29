【新冠肺炎】疫情嚴峻　特首暫停行會前接請願信兩周

▲ 特首林鄭月娥（右）以往會於行會前，接收市民請願信，但因應疫情而暫停有關安排兩周。（資料圖片）

特首林鄭月娥於行政會議舉行前，都會到特首辦外接收市民請願信。不過，因應新冠肺炎疫情，有關接信安排將會暫停兩星期，以減少群組聚集。

特首辦指，未來兩星期的接信安排會暫停，即3月31日及4月7日，但市民仍可將請願信郵寄至特首辦，或電郵至ceo@ceo.gov.hk。

雖然暫停接收請願信，但特首於行會前會見傳媒安排繼續，但會移師至地方較寛敝的政府總部地下演講廳舉行，每間傳媒機構的代表人數及座位會有特別安排。

責任編輯：陳宛彤