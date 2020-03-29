【法證先鋒IV】朱晨麗黃心穎互打片段流出　徐意高靖內心交流情節被刪【有片】

▲ 《法證先鋒IV》沒有了徐意與高靖對打的情節。

《法證先鋒IV》已大結局，監製梅小青亦在《法證先鋒IV》留下續集伏筆。不過眾所周知《法證先鋒IV》的徐意原本是由黃心穎飾演，卻因搭上人夫許志安爆出「安心偷食」形象插水而令《法證先鋒IV》要換湯洛雯重拍。

可惜，不少場面因種種原因令最初設計的情節未能補拍，當中包括高靖徐意一起打拳的場面，監製梅小青亦希望當中刪減場面能有機會可以重見天日。

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▲ 徐意與高靖原本有機會碰面。（電視截圖）

《法證先鋒IV》補拍有美中不足

播出《法證先鋒IV》結局當日，有份參與劇集的台前幕後一同回電視城收看，並公佈收視打破過往法證先鋒系收視記錄，成績令人鼓舞。

黃浩然和朱晨麗在接受TVB娛樂新聞訪問時亦異口同聲表示：「好想再與湯洛雯合作！」

事實當日湯洛雯臨時被召入《法證先鋒IV》，並須在1個月內完成黃心穎花了半年時間演出的戲份，更獲對手黃浩然大讚表現100分。所以浩然表示：「她好好，其實希望再多點，奈何太多因素，真的不『夠喉』，再有機會希望我和朱朱、靚湯合作。」

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▲ 黃心穎因「安心事件」被換角。（黃心穎IG）

徐意高靖無正式碰面

不過，《法證先鋒IV》內徐意與高靖雖然似有同場場面，但其實是靠後期剪接技巧，湯洛雯與朱晨麗在《法證先鋒IV》沒有同場合作演出。所以比如徐意（湯洛雯飾）承認當年有份參與擄走高善（張曦雯飾）後，卻從沒當面向高靖（朱晨麗飾）道歉。

朱晨麗亦在訪問中解畫：「和團隊溝通後，我是沒份和湯洛雯合作的，他們補拍時我在隔離廠開拍其他劇集，自己亦有偷偷地走去探班，因為演員、工作人員都是全男班，靚湯又需要弄衣服，我自己看不過眼幫她弄，所以自己都期待可以和靚湯合作。」

依《法證先鋒IV》的補拍日子推斷，當時朱晨麗應忙於拍《大醬園》，正因這一個原因，朱晨麗沒檔期加入補拍。

▲ 監製梅小青表示，徐意與高靖打拳是其中一場她很喜歡的場面。（電視截圖）

黃心穎朱晨麗互打

由於此，導致《法證先鋒IV》徐意與高靖一直未有碰面。

不過從以前黃心穎版《法證先鋒IV》的探班片段可見，朱晨麗與黃心穎曾拍打拳場面，當時黃心穎曾透露：「我們一開始會對打，但主要的戲是之後我們的對話。」

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▲ 黃心穎表示自己是被打的角色。（電視截圖）

朱晨麗憶述自己和黃心穎對打細節時，在旁的黃心穎不忘補充：「我是被打的，因為她在戲裡很會打，而我是新手。」

在互打正式拍攝前，黃心穎把握時間向教練作最後衝刺，相反朱晨麗卻在一旁睡覺，原來當日朱晨麗是抱病上陣，拍攝前兩天更發高燒：「因為前天拍了全日吹海風，夜晚便發冷，隔日便開始嘔吐，去看醫生才得悉發高燒。」

▲ 朱晨麗抱病上陣。（電視截圖）

在花絮片段中，見該場面是講述黃心穎與朱晨麗打拳後，兩人更會互訴心底話，而演徐意的黃心穎更倚沙包淌淚，相信是與徐意對當年有份令大妹高善被綁架感愧疚有關。

可惜，後來重拍時朱晨麗無期補拍，於是令《法證先鋒IV》失去一場徐意與高靖之間的重要場面。

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