港大團隊研發污水處理系統　較傳統污水廠更有效除污染物

▲ 港大研發出新型污水處理系統。（資料圖片）

香港大學土木工程學院教授李曉岩領導的研究團隊，研發出新型污水處理系統，將污水的化學混凝強化初級沉澱（CEPS）與污泥，一併酸化發酵串聯，可有效去除有害污染物，並回收有價值的資源，例如可用作肥料的磷和其他有機物質。

與現有傳統污水處理系統相比，實驗證明該系統可更有效去除污水中的痕量新興有機污染物，並且更具成本效益。

研究小組首先採集了沙田、赤柱和昂船洲污水處理廠的污水和污泥樣本，之後使用新型污水處理系統模擬裝置進行實驗，並對污水和污泥進行分析。結果與傳統污水處理廠相比，新型處理系統更有效去除污水中新興有機污染物，從而可以減少對環境影響。

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團隊稱，新系統比現有污水處理系統，更具成本優勢，只需傳統方法的一半成本，而新系統可通過回收得來的有機碳和磷，進一步降低處理成本，還可以去除更多污染物。

研究結果最近分別於學術期刊 Water Research 和 Environment International 中發表。團隊和深圳南山污水處理廠合作，自2019年起在深圳興建他們研發的新型污水處理系統的中試系統，如果新型冠狀病毒（COVID-19）疫情平息，該系統將在今年夏天投入運行和測試。

責任編輯：吳卓峰