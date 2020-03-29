【新冠肺炎】醫管局：負壓病房使用量達7成　為現時隔離病房的供應量感擔憂

▲ 何婉霞（右）指現時醫院的隔離病房情況感擔憂，害怕本港會像外國般出現癱瘓醫院情況。（陳國峰攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今（29日）公布相關個案情況。

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何婉霞指過去24小時醫管局向衛生署情報204宗懷疑個案，現時共有540位病人正在留院接受隔離治療，有4名病人不幸世。過去24小時在多6名確診病人康復出院，分別為112、135、144、163、174及200號病人，截至今日共有118人康復出院，430人分別在14間公立醫院留醫，其中4位情況危殆為119、192、312、338號病人。5位病人情況嚴重，包括第291、427、530、533及572號病人，421位病人情況穩定。

而在病床使用方面，公院共使用1012張負壓病床；負壓病房的數目是534間，其使用量分別是62%及74%，換言之現時本港負壓病房使用量已達7成。

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何婉霞對現時醫院的隔離病房情況感擔憂，害怕本港會像外國般癱瘓醫院情況，每日超過幾十名新確診病人需要入院繼續治療，希望盡快將病人收入醫院進行檢查並開始治療，但目前依然有很多病人在醫院中，未來將會增加約400張隔離病床，但如果新增個案速度持續上升，即是第二線的病床亦會很快爆滿，加上負壓病房清洗需時，現時亦在各個醫院聯網找普通病房再改裝工程，希望可以再增加幾百張隔離病房病床。亦有與相關傳染病專家商討如何分流病人，例如情況較穩定的病人（不需要用氧氣，所有病徵都已經有好轉情況。）可以分流處理，令嚴重或新確診的病人可以優先使用隔離病房。

何婉霞續指參考德國的醫療系統相對比較好，德國的研究中可見病人在感染首星期的病毒量較高，到第二星期後的病毒量就已經下跌，雖然身體中仍然有病毒基因，至於病毒是仍然存活還未被身體清洗，就需要做病毒培養才能驗證到。但德國的研究中可見若感染後10天，身體仍然有病毒的基因，但培養上卻不見相關病毒。因此會與傳染病專家繼續研究有關科學實證，希望能研發新的服務模式，找到新的出路處理現時情況。

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記者：郭家穎