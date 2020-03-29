【新冠肺炎】醫管局向確診但未能即時入院的病人致歉

▲ 何婉霞對於確診但未能立即入院的病人，感到非常抱歉。（陳國峰攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，醫管局今（29日）公布相關個案情況。有指本港昨日（28日）有多名病人在確診後未能夠即時入院，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞對此表示非常抱歉。

何婉霞指現時要等候入院的病人大部份為正在家居檢疫的病人，但暫時未知實時正在等候病的人數，參考早前衛生署曾給予家居檢疫的人士的指引，認為病人在等待入院的時候，應參考感染指引的做法，以減低家居交叉感染的風險。

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何婉霞表示大部份確診病人會於一日內安排病床及入院，惟現時隔離病房的病床不足夠，加上負壓病房在使用後需時清洗，有部份病人可能要稍侯較久時間。她又指出現時負壓病房使用量達7成，她表示目前仍有很多病人住院，醫管局會盡快改裝病房，預計將可以提供400張病床至第二線隔離病房。何婉霞希望第二線病房可以舒緩現時隔離病房緊拙的情況，但如果新增個案速度快，相信第二線病房亦會很快爆滿。

她又指醫管局正積極與傳染病專家研究如何分流病情穩定的人，以騰出更多第一線的隔離病床予新確診個案病人使用，但暫時不會考慮要求確診病人在家中自行隔離，仿然會積極安排確診病人入院治療。

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記者：郭家穎