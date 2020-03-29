警方拘捕社交平台「群主」涉煽動使用暴力　有關平台已被關閉

▲ 警方網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑（中 ）指，拘捕一名社交平台「群主」涉煽動他人使用暴力。（曾秋文攝）

警方拘捕一名32歲社交平台頻道「群主」，涉嫌干犯煽惑他人作出傷人罪 及煽惑他人作出公眾妨擾罪；警方指，該群組有2.1萬名成員，頻道多次煽動製造炸彈、暴力傷害不同意見人士、以及堵塞鐵路等。警方已採取行動將該社交平台頻道關閉。消息指，該平台為通訊軟件Telegram「開掛之達人」群組。

警方網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，該頻道已運作數個月，警方經調查，鎖定該頻道的群主姓蕭(32歲)，上周五（27日）在屯門區將其拘捕，檢獲手提電腦、手機等證物。莫又指，男子報稱任職保險員，警方現仍將其扣查，稍後會徵詢律政司意見，或加控其他罪名，包括是否有煽動的作為，以及違反去年10月法庭頒發禁止公開警員資料命令，涉及藐視法庭。

莫俊傑稱，警方仍追查有關社交平台頻道成員，在網上發表煽動言論，觸及法律，不排除稍後有更多人被捕。

莫俊傑提醒市民，過去9個月不斷有人在互聯網上散播虛假的言論，鼓吹暴力，煽動他人做出不法的行為觸及法律，該些網站的目的要增加不同意見人士的加深仇恨情緒，分化社會，製造混亂，攻擊警員等；頻道內有多人討論。

莫俊傑重申，互聯網的世界並非無法所依，若有人觸犯法律，警方亦會依法採取行動，將違法者拘捕。

記者：曾秋文、廖傑堯