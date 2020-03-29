【新冠肺炎】3旅行團滯留秘魯2周　港府安排離開不果

▲ 現時有3個旅行團滯留秘魯2周，政府曾安派離開但未能成功。（資料圖片）

有滯留秘魯的自由行港人疑因患新冠肺炎而死亡，令人再次關注當地港人情況。旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，目前當地尚有3個旅遊團共37人聚集，亦有部分自由行旅客。她指由於當地封城政策嚴謹，旅客只能由政府派遺包機接回，所以暫時回港無望。

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現有3個旅行團滯留秘魯，2團位於庫斯科，1團位於秘魯首都利馬。陳張樂怡指，對秘魯的疫情狀況了解有限，但肯定當地的封城政策相當嚴謹，滯留旅客只能由政府包機從利馬接回，而城市之間亦難以往來。換言之，滯留庫斯科的港人要回港，除要得到政府幫助，亦要想方設法，由庫斯科前往利馬。

陳張樂怡指2星期前已向保安局求助，當局2星期來均希望安排滯留港人，乘坐其他國家的航班離開，但至今不果。陳張樂怡相信，如要協作滯留港人要回港，政府或要改變策略。

對於回港無期，陳張樂怡指滯留港人感到焦慮，亦有部份人有藥物需要，負責的旅遊社而盡力提供協助。在開支方面，她指原則上應是旅客自負，但由於旅客行程取消，相信社行社或會協助。

公民黨立法會議員譚文豪則表示，10多日前接獲約80名滯留秘魯的港人求助，批評特區政府仍未提供實質協助，只呼籲當地港人致電入境處。他引述求助人士指，當地膳食和環境差劣，更有部份人出現高山反應。

記者：陳梓蔚