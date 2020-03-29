【美人胚子】Mani與女兒呼籲公眾留在家中　女兒Honey遺傳霍汶希電眼　

▲ Mani罕有公開和囡囡Honey的合照。

新冠肺炎疫情全球大爆發，有人發起「IStayHomeFor」活動，呼籲公眾留在家中，演藝界已有不少人響應活動。英皇高層霍汶希（Mani）為了呼應運動，在個人社交媒體上載與女兒合照，引起網民關注。

Mani女兒罕有曝光

Mani響應「IStayHomeFor」，罕有公開和囡囡Honey的合照，Honey更用圖畫和文字表示留在家中是為了「家人和朋友」、「前線醫護人員」、「社區」和「你」。

▲ Mani公開女兒合照引起回響。（取自霍汶希IG）

Mani亦提醒公眾不要鬆懈：「疫情第二波來襲，如果可以work from home就stay home，如果焗住要返工就放工唔好四圍去請盡量留在家中，以免人傳人為醫療系統加添負擔。各位切勿鬆懈，切勿掉以輕心。」

雖然Honey以畫作遮掩了半張臉，只露出水汪汪的大眼，更遺傳了Mani的雙眼皮，引起不少人的討論，有網民留言：「囡囡咁大個了！又靚女！可造之材」、「好靚女，both of you two」，稱讚聲音不斷。

▲ Mani是孝順女一名。（取自霍汶希IG）

霍汶希貼2001年英皇大合照，詳細請看：https://bit.ly/2Uoaw7A

生父成謎

同是美人胚子的Mani，在14歲時被星探發掘，參與電影《七兄弟》飾演林青霞童年的角色，16歲開始接觸模特工作，21歲加入英皇擔任經理人，曾捧紅謝謝霆鋒、容祖兒、Twins、關智斌等，現時的Mani已是英皇藝人管理部高層。

▲ Mani與容祖兒老友鬼鬼。（取自霍汶希IG）

2013年，未婚的Mani在微博宣佈誕女，女兒Honey於2011年出生，外界一直推測孩子生父是富商賀丹青，可惜當時人一直未有承認。

在後來的訪問中，Mani表示和男友分手後才得悉懷孕，經過考慮後決定生下女兒獨力撫養，並希望給女兒最幸福的生活。

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