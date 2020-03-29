【疫市求生】富臨飯店明起休業兩周　員工與老闆共度時艱放無薪假

▲ 富臨飯店明起休業兩周，直至4月11日。（圖片被訪者提供）

政府實施食肆4人一枱的政策，加上香港確診數字不斷上升，引致許多食肆都選擇暫停營業。就好像米芝蓮餐廳富臨飯店，開業42年，「一哥」楊貫一也決定由3月30日開始，暫停營業至4月11日。

據富臨飯店營運經理潘健偉表示，這兩個月生意跌了八成，酒樓已好努力想不同的方法，希望能保持生意額。像清潔方面，客人入門口前會量體溫，又會問是否需要噴消毒搓手液。

「枱與枱之間已經隔得很疏，還會放一個透明密實袋讓客人放口罩，而且每一張枱也擺放了一枝搓手液，方便客人隨時使用。」潘健偉說他們亦採用了煤氣公司推出的納米光觸媒消毒劑，噴灑餐廳的牆及椅子

▲ 富臨飯店之前推出的星級外帶服務，幫補了堂食少許的生意額。（圖片被訪者提供）

此外，富臨飯店推出的星級外帶服務，亦與坊間不同，是由員工親自送外賣，並且用一哥的七人車送到府上。

「反應其實唔錯，幾百蚊又有，幾萬蚊又有，有平有貴，一個月都約有10萬元生意。」潘健偉說去年反送中運動，生意已很差，因為來得富臨飯店的顧客，多數非富則貴，因此都不願外出，反而會叫外賣。

▲ 富臨飯店之前出動自家的七人車送外賣。（圖片被訪者提供）

由於生意淡薄，所以富臨飯店3月已開始周一及二休息。潘健偉說：

我們都希望與老闆共度時艱，因此去年9-11月，員工已經主動要求放3天無薪假，不用老闆開聲，因為我們都當這裏是家。

富臨飯店的員工，平均年資都10年以上，聖誕節生意有起色，他們已回覆正常上班。

至於因著今次疫情，這個月開始員工又自動舉手，要求放5天無薪假。而今次暫停營業，員工也會有5天是無薪假。為何員工會主動要求呢？正是因為老闆楊貫一一直善待員工。

潘健偉說：

去年因為社會運動已經蝕緊錢，但老闆無裁員、無減薪，我們都預了無花紅。誰知去年富臨摘3星米芝蓮，想不到老闆花紅照派，實在人情未濃。

記者：何小雲

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