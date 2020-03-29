【新冠肺炎】港府正跟進滯留秘魯和摩洛哥港人情況

▲ 港府稱，正跟進滯留秘魯和摩洛哥港人情況。（資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，就有香港居民滯留秘魯、摩洛哥，政府發言人稱，保安局及入境處，一直透過外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館、香港旅遊業議會、有關旅行社及航空公司了解及跟進情況。

截至今日中午，入境處共接獲86名滯留秘魯港人的求助，其中包括30多名旅行團成員。求助者中有5名人士，已通過其他安排離開秘魯。

由於當地正處全國緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，港府稱其他仍在秘魯的港人，特區政府已聯繫中國駐秘魯大使館及多間航空公司，盡力安排預留機位，或安排班機予滯留港人返港。其中部分港人正身處不同地方，需安排交通前往首都利馬，以便集中安排國際航班，離開秘魯。

據中國駐秘魯大使館的通報，其中一名香港居民日前在當地感染新冠肺炎不幸離世，入境處接獲通知後已即時聯絡逝者家屬，並按其意願提供適切意見及協助，入境處會繼續聯同駐秘魯大使館，協助家屬。

而摩洛哥方面，截至今日中午，已有113人乘坐不同航班返港，或已作返港安排。仍在摩洛哥的37名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市。

為協助受影響港人返港，港府一直循多方面跟進，包括透過駐京辦及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況，並積極與多間航空公司協調以預留機位，給受影響港人離開摩洛哥，再經其他地點回港。

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責任編輯：吳卓峰