【新冠肺炎】中大港大醫學院正申請豁免群組聚集禁令　中大醫學院擬如期舉行考試

中文大學及香港大學醫學院部分考試原定將於4月舉行,但政府因應新冠肺炎疫情實施禁止4人以上聚集的措施已於今日(29日)生效,兩間大學醫學院已向政府遞交豁免申請,中大醫學院稱仍計劃如期舉行考試。惟安排引來不少學生反對,有聲稱是中大醫科生的網民紛紛表示擔心考試有傳播病毒風險。

近日有疑為中大6年級醫科生於網上討論區上載院方發放的電郵截圖,指院方正就本周五(4月3日)起舉行畢業試安排與衞生署聯繫,因應疫情發展無法估計,相信愈早安排考試相對較安全,又呼籲學生保持冷靜,指「The only thing we have to fear is...fear itself.(我們唯一需要恐懼的是恐懼本身)」;學生雖可選擇延遲應考,待疫情結束後參加補考,但未能保證能夠在7月前舉行,有可能間接影響其後的實習安排。

有醫科學生指畢業試包括的臨床考試,涉及「200幾人(學生)輪流檢查10幾個病人,每人半個鐘」,擔心其中一名同學患病便有機會傳染給病人。Facebook專頁CUHK Secrets上更有醫科生指近日曾到威院參加2次筆試後感不適。

另有4年級生更向院方發千字文電郵訴說在家學習苦況,冀押後或取消考試。他形容醫科4年級本來已經是「6年大學生涯裏最煎熬的一年」,還碰上了「特殊的一年」,遭受政治打壓及家庭爭吵等;其後停課更因家庭因素而難以進行有效學習,漸漸出現輕微抑鬱情況,連入睡都有困難。

食衞局回覆TOPick查詢表示,政府已收到並正在處理兩間醫學院考試的有關豁免申請,政務司司長會考慮每宗個案的具體情況,只會在信納某人或某類別人士符合「對政府事務運作屬必要」或「鑑於有關個案的情況極其特殊,在其他方面符合香港的公眾利益」上述兩項條件之一時,批准其豁免安排。

中大醫學院回覆查詢表示,「考慮到疫情將持續一段頗長時間,甚至有機會轉趨嚴重,把考試延期只是把問題延後處理,並非解決良策」,經平衡「學生安全」及「確保專業水平及病人安全」的多方考慮下,正與當局就最新行政措施作溝通,將計劃如期舉行考試,並採取一系列嚴格感染控制安排。

院方續指,在剛完成的3年級及5年級醫科考試,參考了2003年沙士期間醫學院的安排,實施一系列防範措施,包括須戴上口罩、保持手部衞生及量度體溫等,期間醫學生亦不會進入醫院病房、不會接觸病人作學習或考核。

院方明日(30日)將與4年級及6年級生透過線上會議,就考試安排及各項感染控制措施進行溝通,並計劃將考生分配在多個不同地點進行考試,加闊考生之間的坐位距離及分隔用餐時間及地點等,進一步減低交叉感染的機會。

記者:馮琪雅