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【新冠肺炎】31歲機動部隊男警初步確診　過去14日曾參與反罪惡巡邏

社會 21:43 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

一名駐守西九龍總區的31歲機動部隊男警員初步確診新冠肺炎，他過去14日曾參與反罪惡巡邏。（資料圖片）

警方在facebook表示，一名駐守西九龍總區的31歲男警員初步確診新冠肺炎。該名警員隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏，並沒有外遊記錄。

警方指，他在今日（29日）感到不適，到政府醫院求醫，經初步測試後對新冠肺炎呈陽性反應。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【新冠肺炎】消息：再多一名31歲男警員初步確診　現時留醫明愛醫院

警方稱，基於公共衞生考慮，即時採取措施，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員駐守同一小隊的所有警務人員，將停止與市民接觸的工作；所有在西九龍機動部隊行動基地工作的警務人員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全；並已安排徹底清潔及消毒相關警署設施及警車。

警方會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，並提醒警員注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

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責任編輯：徐紹軒

疫情 冠狀病毒 警務處 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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