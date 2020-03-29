【新冠肺炎】一名政府新聞處職員染疫 曾到英國和新西蘭 社會 22:07 2020/03/29 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 1名政府新聞處職員感染新冠肺炎，他曾到英國和新英蘭。（資料圖片） 政府新聞處一名職員到新西蘭和英國外遊後確診新冠肺炎。 據悉，上名在上環海港政府大樓上班的政府新聞處職員，在3月7日至18日休假期間，曾到新西蘭及英國旅遊，至今確診新冠肺炎。 政府新聞處指，該名職員回港後一直在家工作，未有回公司或與任何同事接觸。政府新聞處今日在辦工室一帶清潔消毒，並呼籲在家工作的員工不要外出。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【齊心抗疫】獲深圳政府贈50萬兒童口罩 全港社區抗疫連線今起派發 今日 18:47 【齊心抗疫】獲深圳政府贈50萬兒童口罩 全港社區抗疫連線今起派發 葵青警區拘捕2男女爆竊疑犯 懷疑趁部分公司家居工作無人潛入 今日 19:12 葵青警區拘捕2男女爆竊疑犯 懷疑趁部分公司家居工作無人潛入 【新冠肺炎】31歲機動部隊男警初步確診 過去14日曾參與反罪惡巡邏 今日 21:43 【新冠肺炎】31歲機動部隊男警初步確診 過去14日曾參與反罪惡巡邏 疫情 新冠肺炎 政府新聞處 在家工作 新西蘭 英國 上環 肺炎 武漢肺炎