【新冠肺炎】一名政府新聞處職員染疫　曾到英國和新西蘭

▲ 1名政府新聞處職員感染新冠肺炎，他曾到英國和新英蘭。（資料圖片）

政府新聞處一名職員到新西蘭和英國外遊後確診新冠肺炎。

據悉，上名在上環海港政府大樓上班的政府新聞處職員，在3月7日至18日休假期間，曾到新西蘭及英國旅遊，至今確診新冠肺炎。

政府新聞處指，該名職員回港後一直在家工作，未有回公司或與任何同事接觸。政府新聞處今日在辦工室一帶清潔消毒，並呼籲在家工作的員工不要外出。

責任編輯：陳梓蔚