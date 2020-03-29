【全球大流行】摩洛哥「鎖國」37港人滯留　盼獲港府安排交通

▲ Casablanca市面平靜，商店大多關閉。（吳小姐提供）

新冠肺炎全球大流行，遠在北非摩洛哥的最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca），已因應疫情「鎖國」，封閉海陸空邊境交通。入境處稱，至少37名港人滯留當地。

有求助港人的家屬吳小姐稱，早於十日前已跟本港入境處聯絡，但至今仍未獲返港安排的確切答覆，感十分焦急，盼遠在異地、「當地自來水都唔敢飲嘅家姐和姐夫」，能盡快安全返港。

吳小姐接受TOPick記者訪問，指其姐姐和姐夫，本月12日參加新華旅遊一個北非團，往當地遊玩，不幸遇上新冠病毒「四圍走」，行程才開展了數天，一行28人就滯留在Casablanca，或須安排回港。

首批24名團友早前隨航機離開，但機位不夠，還遇上「鎖國」，結果3名團友（包括其家人）及領隊，仍留於當地酒店。

▲ Casablanca市況。（吳小姐提供）

Casablanca宵禁 日間街道無人

吳小姐引述其姐姐稱，當地已實施宵禁，街道有警察或軍人駐守；他們日間或會外出購買樽裝水和必須日用品，酒店會提供食物。她稱Casablanca市面平靜，街道無人，附近商店都關閉。

滯留港人於十日前，已跟本港入境處尋求協助，盼獲安排返港。吳小姐坦言入境處有定期跟進，安撫家屬，但無提出實際安排，她也無從掌握港府的跟進力度。

她擔心隨疫情發展，歐洲各國也逐步「鎖國」禁止旅客轉機，其家人返港機會就更微，盼港府盡快跟中國駐摩洛哥大使館聯絡，安排滯留港人返港，否則或返港無期。

入境處：還有37港人滯留

本港入境處稱，一共接獲150名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員；截至今日中午，已有113人返港或已安排返港。

仍在摩洛哥的37名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市，港府正與中國駐摩洛哥大使館及航空公司積極跟進，盡力安排預留機位或安排班機予滯留者返港。

【新冠肺炎】港府正跟進滯留秘魯和摩洛哥港人情況

記者：吳卓峰