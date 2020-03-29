【新冠肺炎】禁逾4人聚集規例今生效　4個賽馬日獲豁免

▲ 馬會今日（29日）宣布，今日至4月8日期間舉行的4個賽馬日，已獲政府豁免於禁止4人以上聚集的新措施。（資料圖片）

政府實施禁止4人以上聚集的新措施今日（29日）凌晨生效，香港賽馬會今宣布，鑑於措施對賽馬賽事造成的影響，已根據有關條例的規則及程序向政府申請豁免，政府已同意向今日至4月8日期間舉行的4個賽馬日作出豁免。

馬會指，根據政府為豁免而訂明的多項附帶條件，4月1日、5日及8日舉行的賽馬日將有多項特別安排，除練馬師、騎師、相關職員，以及負責監察該會的董事外，只容許已預先訂座並獲該會核准的參賽馬匹的馬主進入馬場，任何於賽馬日前14天內曾前往外地的人士不會獲許入場，所有人士在入場前須填寫健康申報表及接受體溫檢查，並須在場內佩戴外科口罩。

為符合政府訂明在馬匹亮相圈內聚集的群組每個不得多於4人的條件，馬匹亮相圈僅會容許1名參賽馬匹的馬主與相關馬匹的練馬師、騎師及助理練馬師進入。馬匹亮相圈內將實施特別措施，以確保馬匹亮相圈內每個人群之間最少有1.5米的社交距離。

各場賽事後將暫停在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照的安排。馬場內餐飲設施的營運將全面遵守食衞局局長就餐飲業務發出的各項要求，例如每張餐桌只會容納不多於4人同坐，以及桌子之間最少有1.5米距離。

【新冠肺炎】中大港大醫學院正申請豁免群組聚集禁令 中大醫學院擬如期舉行考試

【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識 免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

責任編輯：馮琪雅