【文憑試2020】收到試卷先消毒？　DSE考生疫境添壓

▲ 新冠肺炎疫情下，不少應屆中學文憑試考生無法參加實體模擬試，公開試筆試亦要延期開考。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，中學文憑試（DSE）筆試延遲4周至4月24日開考，有臨床心理學家指出，在社會事件及疫情雙重夾擊下，應屆考生面對的壓力是「正常的3倍」。

有社交焦慮的應屆女考生在疫情下連月無外出，屆時開考到人多的禮堂有機會更感焦慮；有患強迫症的男生病情加劇，打算棄考；另有考生不滿太遲宣布延遲開考，憂取消口試會影響成績。專家鼓勵考生現把握時間，重新部署及調整作息，切忌將問題「災難化」。

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今屆文憑試考生受疫情打亂部署，因應全港學校自2月起停課，不少考生無法參與學校的實體模擬試；公開試安排至今兩度更改，原定於本月27日如期開考的筆試，政府在開考前一周宣布延期4周舉行，原本延期的中英文口試亦終告取消。

停課日子多 考生孤軍作戰

香港心理學會註冊臨床心理學家鄒凱詩接受TOPick專訪表示，今學年停課日子多，考生易感迷茫無助，增加壓力；加上去年部分學生投入社會運動，因政治立場與親友爭執，估計事件1年內仍會持續影響身心，至近月還要擔心試場的防疫措施、政府派發的口罩質素，以及家中口罩存貨等。

鄒凱詩分析指，向她求助的考生主要分為成績優異或中等兩類。前者因停課期間無法直接向老師提問，並減少補習，形同「孤軍作戰」，「他們會預先計劃好時間表溫書，但因為之前遲遲未講延期抑或取消，模擬試安排亦是在後期才知道，令他們長時間處於緊張情緒。」至於後者則會因為停課而缺乏老師督促，無助感更大。

她表示，疫情容易令學生焦慮及抑鬱，舉例指可能出現的焦慮反應包括忐忑不安、心跳加速、經常出汗、肌肉繃緊及腸胃不適問題頻密等，抑鬱則會食慾不振、失眠及集中力下降等。

其中一名患有社交焦慮症的應屆女考生，自1月本港爆發疫情後便沒有外出，鄒凱詩估計，若口試沒有取消，屆時突然要跟陌生人說話，女生的焦慮指數料會由7分（10分滿分）「爆升」到9分；若情況嚴重，在人多的禮堂試場亦會感驚慌。

另一名本身瀕臨合格邊緣的男生因考試壓力太大，強迫症行為變得更嚴重，例如經常重複檢查有沒有關好門窗，洗澡時間長了，睡眠質素亦轉差；現時計劃放棄考試，並於4月憑校內成績到外國修讀大學先修班，但因應文憑試延期，故暫時先靜觀其變。

▲ 臨床心理學家鄒凱詩鼓勵考生把握多出來的時間，重新部署及調整作息，切忌將問題「災難化」。（程志遠攝）

試場倘現突發狀況 易焦慮

因應疫情嚴峻，鄒凱詩指，有患焦慮症的應屆考生對試場有機會發生的突發狀況仍存有許多疑問，例如「當有人咳或打乞嚏，是否要立即離開或調位？」及「收到試卷用不用噴一噴（消毒酒精）呢？」

鄒凱詩建議考生如有疑問，應盡早向教師查詢試場突發狀況的應變方法，做好心理準備，別將問題災難化，「情況無異於搭巴士時，有人打一個乞嚏，你最多望一望，但不會立刻奪門而出，相信大家有戴口罩的話，風險不太高。」

另外，鄒凱詩引述港大早年在2003年沙士後進行的一項研究反映，傾向逃避問題的大學生情緒會變差，她擔心今次疫情過後會像沙士當年般自殺率上升，故建議學校及社工增強對學生的輔導服務。

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記者：馮琪雅