【文憑試2020】家中無法專心　考生到共享空間溫習

▲ 應屆文憑試考生鄭同學每周3日與同學租用共享空間溫習。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐下，有部分中學文憑試（DSE）考生毋懼疫情，外出到咖啡室或收費共享空間溫習及補習，作最後衝刺。有應屆考生認為政府太遲宣布筆試延期開考，打亂部署，並擔心失去利用中英文口試「拉分」的機會，批評口試分數轉移到校本評核（SBA）的安排不合理，但亦有應屆考生表示，筆試延遲開考後，多了時間溫習，反而有助減壓力。

應屆考生鄭同學認為，政府在原定筆試開考日前數天才宣布延期「太臨急臨忙」，坦言現時仍擔心考試會否再延期，寧願當局先宣布暫時取消考試，待疫情完結後再一次過宣布何時恢復考試。

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「最重要是口試取消有好大影響，口試通常會比其他卷容易拉高分，但現在口試分數分配去校本評核」，直言以前認為校本評核對成績影響不大，但現在英文校本評核比重大幅提高至25%，比閱讀卷更高分、跟寫作卷同分，批評不合理，認為要將分數分攤到其他試卷。

▲ 新冠肺炎疫情下，部分考生仍會外出到共享空間或咖啡店溫習。（曾耀輝攝）

雖然如此，鄭同學未有放棄，仍有持續溫習，因在家中無法專心，最近都會與數名同學租用旺角一間樓上共享空間的獨立房間溫習，每周3日。該共享空間開放區域大部分人都有戴口罩。

居住銅鑼灣的陳同學表示，最近2、3周都會到咖啡室補習，每周2日，認為做好防疫措施便不怕受感染，「出來補習有保持距離說話、有戴口罩，不會碰到對方。」對於延遲開考的安排，成績屬中等的她認為多了時間溫習，故壓力不太大。

▲ 共享空間吸引到不少大專生或在職人士使用，家住屯門的港大碩士生徐小姐因家中不夠寧靜，會間中來荃灣及旺角的共享空間溫習。（曾耀輝攝）

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記者：馮琪雅