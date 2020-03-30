【新冠肺炎】再增59宗確診　部分個案未尋源頭　恐現社區傳播 (一文看清確診個案詳情)

▲ 本港新冠肺炎確診個案達641宗。政府昨日起實施禁止4人以上在公眾地方聚集，以增加社交距離抗疫。 車耀開攝

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（3月29日）下午4時，中心正調查59宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計641宗確診個案和一宗疑似個案。昨日公布的新增個案涉及30男29女，年齡介乎11至77歲，當中43人曾於潛伏期身處外地，18人為留學生，大部分都到過歐美。

至於19位沒有外遊紀錄的確診者中，6位是已知個案的緊密接觸者；7名與酒吧群組有關，當中1人是酒吧樂手的緊密接觸者；另外有6人未知染病源頭。衞生防護中心指，有個案未能找到源頭，反映有社區傳播，呼籲市民未來兩周都留在家中。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，與酒吧樂隊群組個案有關的7名確診者裏，包括兩名灣仔Dusk Till Dawn酒吧的員工（第635及638宗）、1名中環蘭桂坊Insomnia酒吧的員工（第627宗）及3名曾到蘭桂坊Alll Night Long酒吧的顧客（第614、615及625宗），另外第630宗個案為一名表演者，與早前確診的一名Insomnia樂手（第432宗）同住，被列為密切接觸者。

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有6名新增確診者未找到染病源頭，張竹君指，他們當中有人曾出席聚會，也有人曾到過位於蘇豪、尖沙咀及西營盤、未曾公布店名的酒吧，但亦有兩人未找到可疑的傳播因素。她承認，現時有個案未能找到源頭，反映有社區傳播，故希望用「社交距離」阻止疫情蔓延，強調未來兩星期是關鍵，呼籲市民合作，留在家中。

本港昨起禁止多於4人的群組於公眾地方聚集，暫時生效14日，惟禁令不包括私人地方。被問到會否覺得禁令形同虛設，張竹君認為，「政府可以做嘅要盡做」，但私人聚集方面需要靠市民自律和合作，又指此病傳染性高，也有無病徵病人，為保護自己、家人及朋友，應留意保持社交距離。

患者失嗅覺味覺 仍有待研究

有研究指新冠肺炎患者出現失去嗅覺和味覺的病徵，張竹君指近期較多人滙報有此情況，可能是由於報道令更多人醒覺，部分人稱病徵只維持短暫，但詳細出現原因和持續時間要就由專家研究。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，現時負壓病床及負壓病房使用率分別為62%及74%，但當中需保留兒童病房及深切治療部病房，若每日持續新增數十宗個案，隔離病床會「好快爆滿」。她指，傳染病專家正研究如何分流病情穩定的人，以騰出第一綫隔離病床予新確診個案病人使用，希望下周可開放400張第二綫隔離病床，讓住院一段時間、病情相對穩定、沒有發燒及不需聞氧氣的病人使用。

新增59宗(第584宗至642宗個案)新型冠狀病毒肺炎確診個案詳情：

新增個案居住大廈名單：

確診個案詳情：http://gia.info.gov.hk/general/202003/29/P2020032900725_338946_1_1585497584776.pdf

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記者 徐紹軒