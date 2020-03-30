項明生：用智慧避開第二支箭

我和馮志豐主持商台節目《全世界嚮導》已快三年，每個星期五晚介紹一個旅遊景點，遍布五大洲七大洋。今年三月第一次面臨全世界封關，變成全世界都坐喺度！

既來之則安之，於是今周講本地遊，但有聽眾投訴周末郊野公園的遊人比旺角更多人，舉步維艱。於是我介紹不必趁墟去熱門行山徑，可以走去公園，用日本流行的「森林浴」方式，打開五官吸引樹林的芬多精、負離子，療癒自己的身心。

第二天有忠實聽眾在我的FB留言，意思是股票坐緊艇、小兒停課在家天天搗蛋、公司要求他放無薪假、太太和他不同顏色政見，又怎會有心思做甚麼森林浴？

人有三衰六旺旦夕禍福，我何嘗不是至親離世、投資損手、所有工作被取消、被暗箭誣告誹謗，能保持不喜不悲的平常心，只因受過佛陀的教誨，不要中了「第二支箭」！人生本苦，這種苦稱為「第一支箭」，例如去年的顏色對立、今春全球性瘟疫；但因此而沉淪於怨恨煩惱中，就是「第二支箭」。我們無法阻止第一支箭，但可用智慧化解苦惱，就能避開第二支箭。

因為瘟疫而賦閒在家，我除了每朝早去做森林浴，也樂在其中。今天就自己在家用舊紙皮，裱起一張我的座右銘「人生如寄，多憂何為？」共勉之。

原文刊於《晴報》