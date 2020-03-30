【新冠肺炎】日本首位確診藝人死亡　老牌諧星志村健病逝終年70歲

▲ 日本老牌諧星志村健病逝，確診新冠肺炎終年70歲。

日本演藝界出現首宗因新冠肺炎死亡個案！日本老牌諧星志村健日前接受新冠肺炎測試後結果呈陽性，確診後情況嚴重，裝上人工呼吸機後病情未有好轉，最後在昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。

據志村健所屬事務所表示，日本老牌諧星志村健於本月17日感到疲倦在家靜養，及後在19日出現發燒及呼吸困難等症狀。翌日被送往醫院檢查，經判斷後被診為重度肺炎，隨即送往都内醫院治療。

【新冠肺炎】日本老牌諧星確診新冠肺炎 志村健情況嚴重需靠呼吸機維生

在23號晚上他經新冠肺炎測試後，結果呈陽性。由於其病情嚴重，需要依靠人工呼吸器為生，直到昨晚（3月29日）病情急轉直下，終告不治。

志村健已年屆70歲，過往的身體情況不佳。2016年，他曾患肺炎， 2018年又因肝病入院，最近還動過胃部手術。

▲ 志村健在日本地位崇高。

日本喜劇王

志村健出身於日本京都，是著名的喜劇演員，許多後輩藝人稱他為「日本的喜劇王」。而他的名氣更遍及台灣、泰國、印度、歐美等地。

他在1973年12月以實習身分加入TBS電視台，並以組合漂流者主演著名現場節目《八點！全員集合》，並在1974年4月正式加入表演行列，以突出的表演模式成為節目中最受歡迎的演員。

及後，他在《八點！全員集合》節目的〈東村山音頭〉單元中的突出表現。1977年開始參演同樣由漂流者主演的著名搞笑節目《漂流者大爆笑》。1987年，富士電視台開始播出以他本人為主的節目《志村大爆笑》，並獲得高收視率。

目前，他仍是日本最重要的演藝人之一，既是許多電視節目主持人，又以「笨蛋殿下」的角色進行舞台劇公演。