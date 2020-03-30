【播毒旅客】華人夫婦吃退燒藥瞞病癥上機抵天津確診　累全機逾200人隔離有乘客發燒

▲ 法籍華人夫婦吃退燒藥隱瞞病癥上機，抵達天津後確診，連累全機逾200人被隔離。

新冠肺炎疫情肆虐，出現發燒病癥，大家也格外小心。不過一對法籍華人夫婦近日從巴黎返回天津，登機前疑吃退燒藥隱瞞症狀，入境天津時通報有發燒、乾咳和頭痛症狀，始揭發事件。機上有7名乘客出現發燒症狀，全機200多人也被逼隔離。

天津市人民政府發布消息指，3月22日新增4例境外輸入確診病例，法國籍1例，2人為夫妻關係，丈夫是法國籍。綜合內地媒體報導，《鳳凰衛視》駐法國記者金亮在個人微博的發布消息指，一對法籍華人夫婦上機前服用退燒藥，瞞報症狀，3月21日登上從巴黎飛北京的CA934航班，22日於天津濱海國際機場降落。事實上，他們上機前一星期已出現發熱、乾咳和頭痛等症狀，抵達天津時經檢疫後被揭發事件。

有同機的乘客王女士向媒體表示，3月22日飛機剛降落，機組員隨即通知海關檢疫人員上機。她表示，由於坐在商務艙第一排，故能清楚聽到檢疫人員以對講機對話說：「5名發熱的加上2名吃了退燒藥的，總共是7人（發燒）。」據指飛機落地前，天津機場指揮中心接報，機上有229名旅客，20名機組人員，機上有7人出現發熱症狀。事後經海關工作人員登機檢查後，發現共有10人出現發燒及呼吸道症狀。

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男子於法國機場被發現神色不好

乘客王女士表示，有同機其他乘客在法國戴高樂機場觀察該對法籍華人夫婦時，發現該名丈夫神色不好，好像「特別難受」。惟被問情況時，他的妻子只稱「沒有問題，他平時有抽煙，所以咳嗽，這很正常，他沒有問題也不難受」。

王女士表示，在10小時行程中，她與女兒都穿上防護衣，並戴上口罩和眼鏡，沒去過廁所。機組人員也穿上防護衣，每2.5小時為乘客量體溫。

王女士在登機閘口等待7、8個小時後，乘坐原本的CA934航班飛往北京，乘客都被送往北京的酒店隔離。在北京的隔離酒店入住一晚後，王小姐和女兒於3月23日乘坐飛機從北京返回深圳。母女二人在深圳隔離飯店住了4天，進行2次檢測，3月26日接獲通知可回家自行隔離。

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責任編輯：羅嘉欣