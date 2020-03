【最悲傷遺言】美國逾14萬人確診醫護一個N95用5日　缺裝備護士染疫亡

新冠肺炎肆虐全球,全球至今累計確診人數已達72萬人,近3.4萬人死亡。其中美國疫情嚴重,至今已有14.2萬人確診,為全球最多確診個案的國家。美國醫護裝備不足,有醫護一個N95用5日,亦有護士把垃圾袋當成臨時防護衣最終染疫亡,臨終前留下最悲傷遺言。

特朗普:死10萬人已很好

截至香港時間周一(30日)早上,美國新冠肺炎確診病例超過14.2萬宗,較前一天確診人數增加2萬人,而死亡人數則增加200多人至2,479人。美國總統特朗普周日(29日)表示,疫情模型估計2星期內美國伯達至死亡高峰期。特朗普又引述專家預測,指假如華府在最壞情況中不採取行動,美國疫情死亡人數會達到2.2萬人。他表示:

假如我們能將死亡人數控制在10萬或以下,已經很好。

If we can hold that down to 100,000 or less, it would be a good job.