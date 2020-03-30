【最悲傷遺言】美國逾14萬人確診醫護一個N95用5日　缺裝備護士染疫亡

▲ 美國逾14萬人確診醫護一個N95用5日，缺裝備護士染疫亡。

新冠肺炎肆虐全球，全球至今累計確診人數已達72萬人，近3.4萬人死亡。其中美國疫情嚴重，至今已有14.2萬人確診，為全球最多確診個案的國家。美國醫護裝備不足，有醫護一個N95用5日，亦有護士把垃圾袋當成臨時防護衣最終染疫亡，臨終前留下最悲傷遺言。

特朗普：死10萬人已很好

截至香港時間周一（30日）早上，美國新冠肺炎確診病例超過14.2萬宗，較前一天確診人數增加2萬人，而死亡人數則增加200多人至2,479人。美國總統特朗普周日（29日）表示，疫情模型估計2星期內美國伯達至死亡高峰期。特朗普又引述專家預測，指假如華府在最壞情況中不採取行動，美國疫情死亡人數會達到2.2萬人。他表示：

假如我們能將死亡人數控制在10萬或以下，已經很好。 If we can hold that down to 100,000 or less, it would be a good job.

特朗普亦宣佈，延長防疫指引有效期至4月30日，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集、避免到酒吧餐廳等公共場所，以及避免旅行。

美國國家過敏與傳染病研究院主任Anthony Fauci接受CNN訪問時警告，新冠肺炎有機會在美國大流行，最終導致數百萬人感染，令10至20萬人死亡。

美國醫護一個N95用5日 缺裝備護士染疫亡留最悲傷遺言

有紐約前線醫護人員表示防護裝備極度不足，需把垃圾袋當成臨時防護衣，並要重複使用口罩，48歲的護士Kious Kelly於2星期前被確診患上新冠肺炎，一周後身亡。

據悉，護士一直穿著同樣的個人防護裝備穿梭於感染與非感染的病人，因為醫院的保護衣根本不足，醫護人員需穿上垃圾袋代替。

我們需要重用口罩、防護衣及防護面罩，並被告知整段時間只有這1套防護裝備，直至所有事結束。

Kelly的妹妹Marya Sherron透露，哥哥於18日曾發短訊給她，怎料變成給家人最後的說話：

我無大礙，不要告訴爸媽，他們會擔心...

據CNN引述紐約皇后區醫院工作的醫院助理表示，醫院防護裝備嚴重不足，院方要求醫護人員一個N95口罩用最少5日，而全套保護衣及面罩只留給負責插喉程序的醫護使用。芝加哥有護士表示，Dirty Team同事連續工作12個鐘不吃不喝，因為他們害怕要除下保護衣休息後，要再穿回同一件已受污染的保護衣。

責任編輯：林卓昕