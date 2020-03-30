【英勇救人】老翁圖輕生爬窗脫衣掙扎　消防半天吊緊抱6分鐘救人

▲ 消防員以身相護，緊抱老翁6分鐘救人。

消防員除了救火，拯救生命往往亦要冒上性命危險。網上近日瘋傳一段影片，一名老翁疑企圖輕生，消防員爬出窗外緊抱老翁，期間老翁曾嘗試脫衣擺脫消防員，場面令人緊張。其後，有其他消防員在下層單位開窗，終把吊在外面的老翁和同袍救入屋內。

▲ 消防緊抱老翁，但無法把老翁拉入屋入。（影片截圖）

網上流傳的影片長約6分半鐘，據了解，事發為將軍澳的公屋，老翁則在大廈約4樓，他疑為輕生爬出窗外，有一名消防防爬出窗外，緊抱老翁，屋內有另外兩名消防員亦捉著老翁雙手，以防他掉下去。

▲ 老翁嘗試脫衣掙扎，其後有消防在下層單位游繩出外救人。（影片截圖）

不過老翁仍繼續掙扎，更脫去上衣企圖擺脫消防員，但消防員仍鍥而不捨，努力地營救老翁。消防員雙腳踩在下層的窗花，托住老翁身體，兩隻手分別托住老翁的肩膀，並以牆身借力。

▲ 消防最終成功把老翁救入屋內。（影片截圖）

屋內消防則嘗試用繩束住老翁雙手，但無法把他拉上去。兩人吊在外面數分鐘，非常驚險。其後有數名消防走到下層單位，打開窗花，其中一人游繩爬出窗外，把老翁和同袍救入屋內。片段在網上流傳後，網民紛紛大讚消防員英勇，更留言指「香港勝在有消防員」。

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責任編輯：林愛娜