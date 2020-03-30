  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (週一) 10:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【3月30日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

精明消費 10:12 2020/03/30

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

3月30日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（30日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

雅虎香港換領5,000個中童/女性口罩

雅虎香港今日（30日）下午3時憑迎新200YPoints 換領5,000個中童／女性口罩，名額1,000位，每人5可獲日本品牌四層式中童/女性口罩（5個裝）。每個會員帳戶只可換領1份。

下載￼YAHOO APP：http://bit.ly/3cpFeo5

香港591房屋交易網派5,000口罩

香港591房屋交易網今日（30日）下午3時派5,000口罩，名額200個，每人25個印尼口罩。大家可於今天（30日）下午３時於Facebook post留言，派口罩活動以先到先得的方式進行，用郵寄方式送出。

全港社區抗疫連線派50萬個兒童口罩

建制派成立的全港社區抗疫連線表示，獲深圳市政府送贈的50萬個兒童口罩，昨天（29日）起盡快分批將口罩經社區義工派送。

詳情：【齊心抗疫】獲深圳政府贈50萬兒童口罩　全港社區抗疫連線今起派發

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
13:10 2020/03/29
【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命
13:42 2020/03/29
【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命
【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食
11:54 2020/03/29
【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食