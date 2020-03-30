【新冠肺炎】何栢良料短時間內單日確診個案破百宗　倡立法公眾地方須戴口罩

▲ 何栢良認為應即時立法公眾地方必須戴口罩。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港累計確診個案已有641宗。港府昨日起實施禁止4人以上聚集，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港公營醫療系統已到臨界點，惟街上仍有不少人在聚集時沒戴口罩，或增加染病風險，建議立法規定所有人需在公眾地方佩戴口罩。

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何栢良今早（30日）出席電台節目時表示，本港的疫情在過去10天增加433宗確診個案，公營醫療系統已到臨界點，估計未來一星期單日超過100宗個案：

不要以為每日超過100宗個案是沒有可能，因為本地的傳染個案愈來愈多是找不到源頭！

他又認為港府近日推出的政策是好的，惟相關措施未到「社交戒嚴」的地步，建議以緊急立法要求市民在公眾場所戴口罩。他指出，現時仍有不少人在機場﹑地鐵﹑巴士上都沒有佩戴口罩，又指如的士司機不容許有關乘客上車，或涉拒載，政府沒有強制公眾地方戴上口罩是大錯。

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他又指出，本港共有約40萬個外傭，即使新措施已經實施，他們仍是會在公眾地方聚集除下口罩，或增加染疫風險、出現新傳播鏈，如有1%人「中招」亦已有4000人受感染：

星期日仍有很多外傭在公眾地方聚集，我認為這是零容忍的，如果不向他們發告票，任由他們除下口罩聚餐，後果是災難性的。

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何栢良表示，警員、護士、外傭等出現確診個案是一個「危險信號」，至於早前一名22歲女警在病房中拒戴口罩一事，何栢良認為他們是知道應該怎樣做才對的：

相信他們身為紀律部隊是應該知道自己要怎樣做！

他又建議一些住院的病人一定要佩戴口罩，在醫護人員協助他們完成某些程序時，應用物件遮掩面部，以免在咳嗽時將飛飛沫噴到醫護人員身上。

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至於現時可讓病情穩定的病人在安全情況下離開醫院，他認為此舉是可行的，惟強調患者可能仍有傳播風險，其糞便等檢測樣本仍可能現呈陽性，不能讓他們回家。他指出，部分舊式大廈排污渠殘舊，可能造成大廈群組爆發風險，又指過往有人違反強制檢疫令外出，擔心有患者回家後到社區遊走，因此政府要為他們做好有效隔離，確保他們離開醫院後的隔離住所排污系統安全。

責任編輯：郭詩詩