【新冠肺炎】料香港隨時出現2000宗本土個案　袁國勇：少少進入失控狀態

▲ 袁國勇預計，本港隨時出現2000宗本土個案。

新冠肺炎在本港升溫，截至昨日（3月29日）下午4時，中心正調查59宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計641宗確診個案和一宗疑似個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今（30日）早出席港台節目訪問時表示，現時情況非常嚴峻，約200宗新型肺炎確診個案由歐美國家傳入，香港隨時出現2000宗本地個案，直言「有少少進入失控狀態」。

袁國勇在電台節目上表示，本港處理初期疫情的成功，是由於市民非常合作，但近日留意到部分市民開始不注意個人衛生。與此同時，3月19日前從外國返港的市民未有接受檢測或隔離，或導致大量社區傳播鏈出現，況且現時測試的數目太低，未能檢測到在社區的輕微病徵患者，不能切斷傳播鍊，追蹤工作亦做得慢，指目前急需切斷相關傳播鏈，並呼籲市民增加社交距離。

袁國勇又指，部分病徵較輕微的患者，確診後7至10日開始產生抗體，病毒量會減少，加上驗血報告正常的話，可以到第二線隔離病房，

或轉送至駿洋邨，甚至居家隔離。至於家居隔離會否傳染家人，袁國勇表示，患者若無病徵，病毒載量低並開始有抗體，傳染家人的機會較低。



責任編輯：王俊賢