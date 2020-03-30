  • 20°C
香港時間 : 2020330日 (週一) 12:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】料香港隨時出現2000宗本土個案　袁國勇：少少進入失控狀態

健康 10:42 2020/03/30

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

袁國勇預計，本港隨時出現2000宗本土個案。

新冠肺炎在本港升溫，截至昨日（3月29日）下午4時，中心正調查59宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今本港個案累計641宗確診個案和一宗疑似個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今（30日）早出席港台節目訪問時表示，現時情況非常嚴峻，約200宗新型肺炎確診個案由歐美國家傳入，香港隨時出現2000宗本地個案，直言「有少少進入失控狀態」。

袁國勇在電台節目上表示，本港處理初期疫情的成功，是由於市民非常合作，但近日留意到部分市民開始不注意個人衛生。與此同時，3月19日前從外國返港的市民未有接受檢測或隔離，或導致大量社區傳播鏈出現，況且現時測試的數目太低，未能檢測到在社區的輕微病徵患者，不能切斷傳播鍊，追蹤工作亦做得慢，指目前急需切斷相關傳播鏈，並呼籲市民增加社交距離。

袁國勇又指，部分病徵較輕微的患者，確診後7至10日開始產生抗體，病毒量會減少，加上驗血報告正常的話，可以到第二線隔離病房，
或轉送至駿洋邨，甚至居家隔離。至於家居隔離會否傳染家人，袁國勇表示，患者若無病徵，病毒載量低並開始有抗體，傳染家人的機會較低。

責任編輯：王俊賢

健康問題 袁國勇 新冠肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
13:10 2020/03/29
【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命
13:42 2020/03/29
【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命
【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食
11:54 2020/03/29
【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食