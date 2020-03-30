【崩潰媽媽】女兒停課在家日夜為瑣事爭吵　兩孩媽媽惆悵：快倒下來了

▲ 兩姊妹在家爭吵，令媽媽非常煩惱。（iStock圖片）

先前網上有位以色列媽媽，狂罵停課後的Distance Learning安排，令她陷入歇斯底里的狀態，輪流被孩子的音樂老師、數學老師和科學老師等追交功課，她快被迫瘋了。

她感同身受，這位女士有四個孩子，承受的壓力豈不是她的雙倍？她要連月全天候照料兩個孩子，她也快倒下來了。

首先，她不明兩姊妹何解會由天亮爭吵至天黑，誰先用廁所、誰杯橙汁多了一些、誰踩到誰的腳，甚麼微小事情都會引發劇烈爭論，各不相讓。爭用電腦成為最棘手的問題，姊妹二人又不願意用媽媽的電腦，嫌太陳舊過時了。

嗡嗡刺耳聲快把媽媽迫瘋了，她渴望疫情能盡快過去，她的家能回復安寧。

正常時候，兩姊妹各自上學，放學後各自往補習社、游泳班、羽毛球訓練和學琴學小提琴等，回家相聚的時刻是少之又少，媽媽沒想過兩姊妹其實是不太認識對方的呢！這場疫症將孩子湊在一起，朝夕相對，可能是發展姊妹情的最佳契機，媽媽應該把握機會呀！

媽媽正在惆悵時，屋裏突然傳來了連串的咳聲，把她嚇得整個人跳起來。

她跑過去跟丈夫對質：「你為甚麼咳？幾時開始咳？你是否中招？」丈夫無奈地向她揚一揚手執的一罐啤酒，心裏在慨歎：「唉，今時今日咳是罪，歎罐啤酒也是罪呀！」

【媽媽崩潰】子女停課在家爭用電腦學習 4孩媽媽崩潰︰我快死了

【停課不停學】網上分享兒子在家自學教材 律師媽媽︰做好時間管理

撰文：鄧藹霖