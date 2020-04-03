【皮膚癌手術】新冠肺炎令醫院非緊急手術延期　醫生：診所可進行大部分皮膚癌手術

▲ 癌症手術都可以在診所進行？（圖片來源：istock）

新冠肺炎確診人數每日攀升，醫院資源變得緊張，除了癌症治療等必要手術外，一些非緊急的小手術將會全部延期進行。整形外科專科醫生陳肖龍指一些癌症手術可以改在診所進行，有助舒緩醫院資源分配的緊張情況。

診所可進行癌症診斷手術及程序

整形外科專科醫生陳肖龍解釋癌症手術可以大致分為診斷性質和治療性質。許多癌症診斷手術及程序都可以在診所中進行，較常做的包括皮膚活檢、淋巴結切除活檢、口腔內組織活檢和淋巴抽針檢查等。

▲ 基底細胞癌（BCC）（相片由受訪者提供）

診所可進行皮膚癌治療手術

癌症治療手術一般較為複雜而且風險較高，加上許多患者術後需要住院治療，所以該類手術通常在醫院進行。而皮膚癌是例外，陳醫生表示大部分皮膚癌手術都可以在診所內安全地進行，患者一般在術後當天就可以回家療養了。

▲ 鱗狀細胞癌（SCC）（相片由受訪者提供）

診所進行小手術需擁有的條件

要在診所內進行手術，陳醫生指首先必須確保該中心有合資格且經驗豐富的醫療團隊，包括專科醫生和護士。一個好的團隊不僅可以能使手術順利，更會確保病人在術前術後都得到妥善照顧。萬一不幸出現併發症，他們也會知道如何即時妥善處理。

此外，手術室的設施也很關鍵，手術應在專用的手術室裡進行，並須確保室內有足夠空間容納所需的所有人員及設備令手術能在安全而無菌的情況下完成。

▲ 手術床（相片由受訪者提供）

手術室應配備專用的手術照明燈、特定通風系統（以確保空氣質量）、完善的手術儀器及復蘇設備。地板及牆身一般會用上有助減少細菌增生的物料加強感染控制。

由醫院改到診所進行小手術

如果本身排了期在醫院做手術，打算轉到診所完成小手術，陳醫生建議患者應該儘早與醫生預約，並攜帶所有相關的醫療記錄應診。

由於癌症治療有時候比較複雜而且患者心情沉重，陳醫生建議帶上家人一起見醫生。專科醫生會向患者查詢詳細病歷、做身體檢查、並翻看您的所有記錄，包括影像掃描和病理結果。

綜合所有資料後，醫生向患者解釋病情和治療方法。如果患者明白並接受治療方案，通常可以在同一天預約手術。

如果手術不需要禁食並可在診所內進行，患者也可選擇在同一天進行手術。

不及時治療或令癌細胞變大擴散

如果不及時治療，癌症有機會轉移至淋巴結和其他器官（如肺和骨骼）。因此，及時的診斷和治療對預後至關重要。延誤治療會給時間癌症變大擴散、增加手術難度和風險，更可能令本可根治的疾病變得無法治癒。

▲ 整形外科專科醫生陳肖龍（相片由受訪者提供）

記者：王芷瑩