【開心速遞】鄺潔楹美國遇校園槍擊案　《愛回家》Judy靠一個謊言免校園欺凌【有片】

▲ 鄺潔楹美國留學遇校園槍擊案，靠武打巨星避過霸凌。

於《愛‧回家之開心速遞》演校花Venus的鄺潔楹（Judy），日前接受商台節目《口水多過浪花》訪問，與主持人Do姐鄭裕玲人暢談當年在美國留學的趣事。

Judy笑言起初受寄宿家庭影響，學到一口流利「黑人英語」，後來轉到西雅圖的大學更驚險地遇上槍擊案，最搞笑的是，當年擔心會受到校園霸凌的她，竟然靠一個謊言、一位武打巨星而弄出一個大笑話。

▲ 為保主持人和來賓安全，節目組於眾人之間加設透明板作阻隔。（影片截圖）

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鄺潔楹在《口水多過浪花》分享當年留學的趣事指，在高中時選擇在偏遠地區路易斯安那州（Louisiana）讀書，雖然該區的居民比較友善純樸，但身為學校中唯一亞洲人的Judy擔心遇到校園欺凌事件，於是編故事說自己的Uncle的武打巨星成龍：「我說他是我叔叔，叫大家不要招惹我。」

後來，Judy已把事件拋諸腦後，怎料半年後同學竟叫她著成龍寄簽名照來留念：「他們純樸到這地步，沒想到他們相信了我半年，但我自己講完已不記得，只好說郵寄需時要等得比較久。」

▲ Judy在美國留學期間遇上校園槍擊案。（instagram圖片）

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Judy美國讀書學會黑人口音

由於當時Judy住在黑人寄宿家庭，聽久了學會黑人的口音：「跟家人講電話時聽到我們的對話，會問怎麼我講的英文這樣奇怪。」

後來，Judy的家人便把她送往西雅圖升讀大學。

▲ Do姐大讚Judy身材比例好。（Facebook圖片）

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Judy於西雅圖大學修讀商業經濟學、副修天文及辯論，她自爆在大學期間曾遇到美國經常發生的校園槍擊案。Judy憶述：「記得當時正在上課，突然全校廣播著鄰街的學校剛剛發生了槍擊案，學校叫我們要留在原地不要動。」

過度驚嚇的Judy當下呆在原地不知怎做，想要致電香港的家人但又怕時差關係吵醒他們，更怕電話接受不良害家人虛驚一場：「當下回想自己有甚麼未做、有甚麼未講，已經在打訊息給家人交代了，幸好後來廣播響起說已經制服了疑犯，不幸的是鄰校死了一個人。」

事後Judy被家人罵，說她為甚麼要想那麼多，不過亦因如此Judy在外國期間亦學會了獨立自主的性格。