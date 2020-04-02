【停課不停教】80後老師拍片開手工教室　活用家中用品設計童玩

▲ 80後老師拍片開手工教室，如何活用家中用品設計童玩。

新冠肺炎疫情下復課無期，有80後老師主張學習無彊界，可以跳出課程框架，拓展小朋友創意，浸信會天虹小學視藝老師伍展鴻，開設伍sir手工教室教孩子舊物重用變玩具，大受家長歡迎。

伍展鴻設計的手工只需5分鐘便可完成，教學影片也圖文並茂並講解簡單科學原理，其影片近期已被台灣和韓國手創客廣傳，掃走鬱悶。

伍展鴻負責推動開放主題的「DreamStarter啟夢者計劃」，帶領學生發揮設計思維，關心社會；2月開始停課初期，有家長朋友向他表示擔心孩子時間太多而沉迷打機，希望他幫忙上網教DIY，故他每周實驗每周拍攝2至3條包含機械原理的手作教學片。

自拍了第一輯作品後，便有媽媽讀者追問有沒有下集，之後他再嘗試舉行直播教室，而近期一傳十，十傳百，已傳到台灣同韓國也有人分享影片。

他解釋其手作是由一件作品的基礎上，不斷延伸到不同作品系列，其中納米遊樂場系列演化成足球場、冰壺場和籃球場，到研究機械鳥模型(Automata)時，他聯想到可以把它變成紙盒動物，增加了蝴蝶和小恐龍。

其中較有趣的是飲管回彈毛毛蟲和紙盒故事偶，製作簡單，過程好玩。

▲ 造機械鳥可明白到雨傘及其它生活用品的連桿原理。(網上截圖)

他笑言自己5分鐘內便能做完一件，製作教學片則要把步驟拆細，並加入科學說明，盡量淺白，希望孩子半小時內做到一件作品，建立成功感。伍老師自認很宅，自細已有不少玩具作伴，喜歡用樂高砌基地，工作後愛閱讀台日手創人的著作，而任教視藝也時常需要研究不同物料特性，但他坦言平時工作太忙，放工後已沒暇研究手工，現在停課期是多了時間讓自己重拾興趣。

當有媽媽要求我遙距教手工，我是想過要畫程序圖，但發現平面圖是很難表達技巧，故還是拍片較直接。我是針對小朋友不能出外，宗旨是不必外購物品，用回家中的東西重造，玩完可以拆出來還原，不浪費任何一樣物件。

▲ 可以二人對玩的籃球場。(受訪者提供)

▲ 有一場直播是同時教100位孩子一起造《Automata輕輕飛》機械鳥。(陳國峰攝)

而近日他的直播不只教機械玩具，也加入科學實驗，包括用白板筆在陶瓷碟上畫小魚，之後注入水，魚會飄上來，變成立體魚，目的是想小朋友了解水筆的化學特質。

近年學界推動創客節，伍Sir認為創客的意義，就是社區參與，並共同設計。

小朋友在比補習，比分數，孩子壓力很大，但社會更需要是分享。小朋友的學習也應是一場無窮盡的實驗，當中沒有好與壞，答案是在過程中自己發現。若家長一起進行，更可以培養親密關係，是非常正能量。

他在專頁上記錄自己把Automata小鳥模型在家中滑翔試飛，鼓勵小朋友也可以試驗。

停課時我也會玩，並且樂在其中。教視藝科著重對物料的理解，小朋友要有時間去觸摸東西、放慢思考和感受，可惜孩子平時功課太忙，連我們老師都是常處在衝忙狀態，但其實很多奇思妙想，是要無無聊聊中，才會突然崩出來。

▲ 伍Sir認為Maker就是社區參與，並共同設計，小朋友的學習也應是一場無窮盡的實驗。(陳國峰攝)

▲ 籃球場有一個迷利發射系統(左)，是用衣夾的彈弓和橡皮圈合成，上加一個小樽蓋去彈出花生。(陳國峰攝)

家長：形象化去表達科學

大學主修環境科學的王太(Olivia)近日參加老師的直播教室，學造玩具給3歲大仔Ethan，她謂先後用鞋盒造過迷利足球機、毛毛蟲和紙盒小恐龍；Olivia笑謂砌玩具令我學到放慢，把一件東西由零到完成，過程很開心。

小朋友是用五感去理解世界，多用手仔去探索物料，研究和製作玩具，當中可以令小朋友很自然地感受到工程或東西的結構，而且很環保。

她欣賞伍Sir的作品背後有科學原理，並把科學形象化去表達出來，作品全都可以動，小朋友即使看大人做，也會引發到好奇心。

撰文︰胡麗珊