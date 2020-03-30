【志村健病逝】志村健肺炎入院前重逢前度　年少氣盛誤姻緣終身未娶

▲ 志村健離世前透過影片再遇前度。

《天才！志村動物園》主持「阿笨契爺」志村健於本月20日送院接受新冠肺炎測試後結果呈陽性，由於病情嚴重需依靠人工呼吸器為生，因為免感染他人，志村健親人一直未能探望。

直到昨晚（3月29日），志村健病情急轉直下告不治，終年70歲，成為首位因新冠肺炎離世日本藝人。

志村健在1973年加入TBS電視台入行，之後參與主持的節目包括《八點！全員集合》、《志村大爆笑》，以及最為香港人熟悉的《天才！志村動物園》。

老牌諧星志村健病逝終年70歲 ，詳情請看：http://https：//bit.ly/2xwsWdq

▲ 《天才！志村動物園》的「阿笨契爺」志村健逝世。

志村健一直未婚

身家估計約50億日圓（約3億港元）的志村健一生未娶，，他曾表示早習慣一個人生活。雖然如此，他出道至今緋聞不斷，曾與他傳戀情的女星包括優香、前AV女星朝美穗香（Mihiro）、女主播加藤綾子等。可是志村健曾坦言：「一直都有結婚意願，但都沒能如願」。

志村健從19歲開始就一直想組織家庭，不斷交女友甚至同居，可是最後都未能共諧白首。

他在確診入院前，於3月10日參與錄影朝日電視台特別節目《那傢伙現在在幹嘛？志村健與前女友久別重逢》，節目中找來35年前曾與他交往、甚至計劃結婚的57歲前女友大瀧裕子，透過錄影影片問候志村健。

▲ 舊情人向志村健送上祝福。（影片截圖）

志村健與前度互送祝福

當時志村健見到舊情人的影片竟有些害羞，他表示，雖然與大瀧裕子相差13歲，但視她為結婚的對象，曾去大瀧裕子山梨縣老家拜過女方的父母，後來卻因吵架而分手，之後二人沒再見面。

當節目組問志村健有沒有甚麼想問對方時，他怕醜地表示：「想問她現在幸福嗎？如果幸福就好，婚姻美滿當然是最好不過了。」

原來大瀧裕子約10年前結婚，現為3人女子和音團體「AMAZONS」成員之一。她表示自己現在很幸福及問候志村健，並指他為人很重視朋友，最後更祝福前度：「希望你健健康康地工作，為我們這些觀眾帶來歡笑」。但此願望卻要落空。

▲ 志村健與大瀧裕子年青時的模樣。（影片截圖）

志村健一生貢獻舞台，他曾講關於自己人生最後一刻的最理想狀態時描述，是在舞台演出，而最後一場戲是睡著，他就躺在舞台。當掌聲及歡呼聲之後布幕降下：「就這樣死去最棒的」。然後自己在掌聲中慢慢睡去，當大家一片慌亂時，他再突然起身「騙你的！」，再引觀眾大笑。



可惜，一生以帶給觀眾歡樂為目標的志村健，躲下了卻沒再起身，他的作品卻永留觀眾心中。