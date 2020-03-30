【新冠肺炎】醫管局計劃本星期內再提供400張隔離病床　以舒緩醫療壓力

▲ 高拔陞預計這個星期內陸續開啟第二線的隔離病床予確診病人使用。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，針對現時隔離病床的供應量已接近飽和，醫管局行政總裁高拔陞今晨（30日）於電台中表示醫管局已著手於源頭及下游處理，預計這個星期內陸續開啟第二線的隔離病床，騰出最高規格的第一線隔離病床予病情較重的病人。

【新冠肺炎】醫管局：負壓病房使用量達7成 為現時隔離病房的供應量感擔憂

高拔陞指本港疫情明顯3月中起有很大轉變，3月中前本港每日的確診個案都是以單位數的形式，但第3月中後的確診個案上升速度快，特別是外地回港的市民都有不少有確診情況，令本港每日確診人數增至數十人，醫療系統飽受壓力，個案確診後都會安排入住隔離病房，但現時醫管局大約千多張的隔離病房病床，但確診個案已高達600幾人，出院有百多個個案，即有500幾個個案已在醫院中使用有關設施，另仍有一些懷疑個案，又或者一些有病徵的緊密接觸者，都需要在醫院接受隔離和檢測。因此如果每日都持續有50至60宗確診個案，會令隔離病床供應壓力大。

高拔陞表示源頭方面，醫管局於3月20日開始在亞洲博覽館及北大嶼山醫院就着外國返港的人士，沒有病徵的人士都會在哪裏做檢查，如果呈陽性當然要接受治療，如果陰性就可以作家居隔離，現時合共已檢測達500至600位病人，期間有約30多名個病人亦有陽性反應。

【新冠肺炎】醫管局向確診但未能即時入院的病人致歉

他又指於下游處理方面，確診病人住院時間比較長，約需留院17至20日，因此對病床的使用量需求很大，因此這個星期內都會陸續開啟第二線的隔離病床供予情況穩定或康復中的病人，以騰出最高規格的第一線隔離病床，預計可再提供400張隔離病床，目前仍在探討能否在每個醫院聯網增加多十幾張第二線隔離病床，以舒緩醫療壓力。

出現2000宗本土個案 袁國勇：少少進入失控狀態

責任編緝：郭家穎