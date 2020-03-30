【新冠肺炎】無症狀感染者免疫力強感染後14天不發病　專家：病毒在體內可生存3周

▲ 專家指，無症狀感染者的病毒，在體內可生存3周。

新冠肺炎疫情持續肆虐，無症狀感染者情况令人擔憂。上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，現時「發現無症狀的病人愈來愈多」，該些患者有較強免疫力，感染後14天不發病，病毒在其體內存在時間可超過3周，具有傳染性的可能。

綜合內地媒體報道，張文宏上周五（27日）出席一個研討會上表示，上海現在100多例輸入個案中，無症狀病人愈來愈多。他說這類患者有較強免疫力，可在感染病毒後14天內不發病，病毒在其體內存在時間超過3周，具有傳染的可能。因此「快速診斷是極為重要的，否則意味着大量的病人會滯留在社區，造成社區的爆發」。

張文宏又稱，無症狀感染者即是在主動篩查一些密切接觸者時，突然發現這個病人攜帶病毒，但是從來不發病，稱這是新冠病毒的狡猾之處，「到目前為止，我認為這是人類歷史上最難對付的病毒之一」 。

此外，張文宏認為，今年10月可能會是疫情低谷，但之後可能還有高峰。他又提出，留學生回國最大的風險來自登機前的時間。

內地一項最新研究結果顯示，確診病例的密切接觸者傳染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者傳染率為4.11%。研究者認為：傳染率差異無統計學意義。

責任編輯：羅嘉欣