【學英文】新冠肺炎確診個案加速增長（Accelerate） 政府應果斷採取預防措施

▲ Accelerate意指增長速度加快。(經濟日報資料圖片)

美國新冠肺炎確診個案增長速度加快(accelerate),現在的確診數字已增至全球最多。年輕人雖然染病後的病情多數較輕,但亦有不少嚴重個案,而且一個人染病會傳染很多人,所以要控制疫情必須全民努力。

動詞accelerate原意指車輛或駕駛者「加速」。例如,This car can accelerate from rest to 70km/h in 7 seconds.(這輛車可以在七秒內從靜止狀態加速至每小時70公里。)My dad accelerated to overtake the truck.(父親加速超過了那貨車。)

Accelerate也可以指某個過程加速發生,比平常或預期更快或更早。例句︰

The pandemic will accelerate the digital revolution but the idea of home office has yet become engrained.

(大流行會加速數碼革命,但在家工作的觀念尚未根深蒂固。)

The government must act decisively on precautionary measures before the number of confirmed cases accelerates uncontrollably.

(在確診個案不受控制地加速增長之前,政府必須果斷地採取預防措施。)

Accelerate的反義詞則是decelerate,指「減速」。例如:

Almost all countries' economic growth will decelerate in 2020.

(在2020年,幾乎所有國家的經濟增長都會減速。)

原文刊於《晴報》,欄名為「WordDiscovery」。

更多學英文報道,即睇︰

【學英文】新冠肺炎成「全球大流行」 世衛定義Pandemic︰全球廣泛傳播的新疾病

【學英文】新冠肺炎疫情下不能如常外出 「Normal」的常見實用句

撰文:Ally Dean's List級英文老師