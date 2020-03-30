【Netflix劇集】《梨泰院Class》女主角金多美名牌檢閱 Loewe+Tiffany+Valentino打天下
韓劇《梨泰院Class》雖然沒有如《愛的迫降》般以靚人靚景般掛帥，但前者在韓國受歡迎程度其實一點也不弱，除了朴叙俊因為劇情所需穿上便服外，人氣急升的女角金多美，在劇中所穿的亦不乏一線品牌，Loewe、Tiffany和Valentino等上身，好此道者包你看過夠。
大家對金多美應該不太熟悉吧，喜歡閱讀村上春樹作品的她，2017年出道，2018年就獲得青龍電影獎的最佳新人獎項，憑著有別於一般韓國女星典型的「人造臉孔」，她以單眼皮和帶點baby fat而闖出名堂。
當然今次的《梨泰院Class》就更叫她為人所認識，而討好的角色亦幫她一把，她在劇中的飾演人氣網紅，自愛上男主角朴叙俊後連大學也不上，立即在男主角經營的餐廳當上經理，藉著自己是網紅身份幫助男主角建立起自己的事業，性格率直爽朗，難怪大家如此受落。
與此同時，大家亦開始留意到這位人氣女角在《梨泰院Class》劇中的銜頭，原來每件都系出名門，由最普及化的ZARA、到國際一線品牌如Loewe的Gate手袋，Tiffany的頸鏈和Valentino的Studs手袋等相繼出現，雖然比不上《愛的迫降》的品牌大堆頭攻勢，但感覺更真實貼地。
另一方面，當大家看《梨泰院Class》時，除了女主角金多美外，亦不妨留意另一位由女團出身的權娜拉，劇中飾演上班族的她，背後亦有不少時裝品牌支持，例如Coach的Tabby手袋，身為OL族的你們大可以參考她的打扮套用在生活上。
記者：何偉雄