【Netflix劇集】《梨泰院Class》女主角金多美名牌檢閱　Loewe+Tiffany+Valentino打天下

▲ 熱煲韓劇《梨泰院Class》人氣急升的女角金多美，在劇中所穿的亦不乏一線品牌，Loewe、Tiffany和Valentino等上身，好此道者包你看過夠。

韓劇《梨泰院Class》雖然沒有如《愛的迫降》般以靚人靚景般掛帥，但前者在韓國受歡迎程度其實一點也不弱，除了朴叙俊因為劇情所需穿上便服外，人氣急升的女角金多美，在劇中所穿的亦不乏一線品牌，Loewe、Tiffany和Valentino等上身，好此道者包你看過夠。

▲ Loewe的Gate Bumbag腰包大出風頭，引伸到現在這樣用腰包才算有型，女士們切忌不可掛在腰間。（圖片提供Netflix）

▲ Loewe Gate Gumbag腰包，$12,100。（圖片由Loewe提供）

大家對金多美應該不太熟悉吧，喜歡閱讀村上春樹作品的她，2017年出道，2018年就獲得青龍電影獎的最佳新人獎項，憑著有別於一般韓國女星典型的「人造臉孔」，她以單眼皮和帶點baby fat而闖出名堂。

▲ 金多美在劇中用上另一款Loewe的Lazo手袋。（圖片由Netflix提供）

▲ Loewe Lazo手袋，$15,300。（圖片由Loewe提供）

當然今次的《梨泰院Class》就更叫她為人所認識，而討好的角色亦幫她一把，她在劇中的飾演人氣網紅，自愛上男主角朴叙俊後連大學也不上，立即在男主角經營的餐廳當上經理，藉著自己是網紅身份幫助男主角建立起自己的事業，性格率直爽朗，難怪大家如此受落。

▲ 不要小覷看似不經意的冷衫，它可是Loewe的出品。（圖片提供Netflix）

與此同時，大家亦開始留意到這位人氣女角在《梨泰院Class》劇中的銜頭，原來每件都系出名門，由最普及化的ZARA、到國際一線品牌如Loewe的Gate手袋，Tiffany的頸鏈和Valentino的Studs手袋等相繼出現，雖然比不上《愛的迫降》的品牌大堆頭攻勢，但感覺更真實貼地。

▲ 不少女士一看就認得出是Valentino Studs手袋。（影片截圖）

▲ 第二女主角權娜拉是OL，用的當然是OL們的至愛Coach Tabby手袋。（圖片由Netflix提供）

另一方面，當大家看《梨泰院Class》時，除了女主角金多美外，亦不妨留意另一位由女團出身的權娜拉，劇中飾演上班族的她，背後亦有不少時裝品牌支持，例如Coach的Tabby手袋，身為OL族的你們大可以參考她的打扮套用在生活上。

▲ Tiffany的HardWare系列珠寶，再加上Benefits的化粧品，韓國電視廣告植入就做到不著痕跡。（影片截圖）

記者：何偉雄