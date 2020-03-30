【新冠肺炎】湯漢斯太太發文自稱倖存者　Rita Wilson5年前曾做乳癌手術

▲ 湯漢斯太太Rita Wilson在澳洲家居隔離完畢後返抵美國，她在IG發表成為新冠肺炎倖存者感受。（取自Rita Wilson IG）

兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）和太太麗達韋遜（Rita Wilson) 3月12日在澳洲確診新冠肺炎後，在當地醫院治療5天後接受家居隔離，3月27日乘私人飛機返抵美國。

繼湯漢斯3月29日在Twitter報平安後，太太麗達韋遜也在個人Instagram發文慶幸自己繼5年前乳癌康復後，今次確診新冠肺炎後也能「大步欖過」。

▲ Rita Wilson感恩成為新冠肺炎倖存者。（取自Tom Hanks IG）

63歲的麗達韋遜對於3月29日有感而發。她在IG發文表示：「3月29日這日子代表極大的喜樂。」她細數這日子的重要性，她說5年前跟Larry David 一起演出百老匯的舞台劇《Fish in the Dark》。

之後，她發現乳癌。而這一日，這標誌著她自從進行了切割乳癌手術後，就沒有再受癌症困擾。

「我非常感激醫生、護士、朋友及家人助我渡過這一關。」她又感謝網民給予她的支持和禱告，還有神給她的祝福。

▲ Rita Wilson說3月29日意義重大，去年這一天，她推出了第4張專輯。（取自Rita Wilson IG）

麗達韋遜也提到一年前的3月29日，她很榮幸成為荷里活星光大道其中一顆星。

她還推出了其第4張專輯《Half Way from Home》, 令她可繼續享受做音樂的樂趣。

▲ Rita Wilson3月29日在她人生中有不少難忘事，如去年她便成為荷里活星光大道其中一顆星。（取自Rita Wilson IG）



她在個人IG指，她之能演舞台劇及出碟，全因仍擁有健康身體：「因此， 我今天作為一個新冠肺炎倖存者，要為美好的人生、神的祝福，以及我擁有的健康感恩慶賀。」

較早前，湯漢斯就透過Twitter發文表示他和太太已回到家，就像其他美國人一樣，他們會繼續自我隔離，不會有社交。很感謝在澳洲曾照顧他們的每一個人。

不過，湯漢斯夫婦乘私人回美國抵達洛杉磯機場後，駕車返家時被人拍到二人全程沒有戴口罩，因而遭到部分網民批評。