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【新冠肺炎】首違檢疫令外賣員提供假檢疫住址囚3個月　官斥自私罔顧社會安全 

社會 11:10 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

政府規定從2月8日起，內地入境人士強制檢疫14天，條例生效1個月後，31歲外賣員於本月8日，經深圳灣入境時虛報住址，2天後離境時被當局截停，被控向獲授權人員提供虛假資料罪，為首宗違反檢疫令遭檢控案件。涉案男子今(30日)於粉嶺裁判法院承認控罪，被判3個月監禁。裁判官斥被告罔顧社會安全，行為自私，令醫護工作徒勞無功。

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被告成見恭介（31歲），持香港身分證，控罪書上沒有報稱國籍及職業，早前否認1項向獲授權人員提供虛假資料罪，原定今早排期聆訊，被告今早突然改口承認控罪。操廣東話的被告沒有代表律師，他於庭上親自求情，希望法庭判以罰款處理，期間透露自己19歲開始有抑鬱症，現正服藥。

控罪指，被告於2020年3月8日，在深圳灣口岸港方岸區入境大堂，向執行《若干到港人士強制檢疫規例》的註冊護士提供虛假資料，即接受檢疫的地址。

裁判官判刑時指，被告的新型肺炎檢測結果雖為陰性，但病毒有潛伏期沒有人能確保檢測前為安全，被告向醫護虛報檢疫住址，罔顧社會安全，行為自私，令醫護工作徒勞無功，後果不堪設想，判以3個月監禁。

違反強制檢疫令的最高刑罰為罰款2.5萬元和監禁6個月。

案情指，有關強制檢疫令自今年2月8日起生效，被告於3月8日經深圳灣入境，填寫強制檢疫表格時，報稱自己住在元朗一青年賓館，護士向被告解釋檢疫令內容，被告需要於該地址隔離14天。

及至3月10日，被告經深圳灣口岸離境時被截停，被送往曹公潭戶外康樂中心隔離。警誡下，被告承認入境後在街頭流連，居無定所，入境時隨便填上地址，避免被送往隔離營隔離14天。

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記者：林欣樂

刑事訴訟 武漢肺炎 新冠肺炎

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