【臭屁蟲出沒】驚見臭屁蟲在廁紙上生蛋　專家：每次產卵14粒勿用手接觸【附正確清理方法】

▲ 有網民發現臭屁蟲在廁紙上產卵。

春天溫暖、潮濕，多了昆蟲出沒。有網民在討論區發文表示，在家中驚見一堆昆蟲在廁紙上產卵，問這是甚麼昆蟲。事實上，這時俗稱「臭屁蟲」的「荔枝樁象蟲」，專家指牠們每次產卵14粒，蟲卵不能用手直接觸碰。

該名網民發文並上載相片表示，雖已清理昆蟲，惟只剩這幾卷廁紙，遂詢問網友意見，是否能繼續用。從相片可見，一卷未拆膠袋包裝的廁紙上，有11隻黑色昆蟲，昆蟲下面有十數粒白色蟲卵。有人留言指這是臭皮蟲，很臭，是荔枝椿象的幼蟲，建議把牠們沖走。惟發文者表示，已用手清理。

專家：弄穿蟲卵會致皮膚痕癢紅腫

無尾熊滅蟲服務的李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，這些蟲卵就是俗稱「臭屁蟲」的荔枝樁象，雖然體積小，但其汁液有刺激性，皮膚接觸到會受刺激，如果要清理建議戴上膠手套和使用打火機。

臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

正確清理臭屁蟲卵方法

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

先用打火機燒一燒蟲卵，令蟲卵的殼變硬

這時蟲卵應已死亡，可以戴上膠手套清走

如果蟲卵產在衣物上：

戴上手套慢慢、小心清理，盡量不要弄穿蟲卵

清理後再清洗一次衣物

如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問表示，由於臭屁蟲分泌出來的汁液有一定的刺激性，倘若皮膚或眼睛被濺中或會令皮膚敏感和紅腫引致發炎。所以如被汁液濺中，記得第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：王俊賢