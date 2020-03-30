【開心速遞】第831至833劇情預告　城安懷疑朱展是正義俠

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》周一至周三劇情，有朱展化身正義俠，另外，若水夢想中的結婚場面竟出現....

第831集（30/3）

明星謝晗醉駕撞傷Venus外婆，朱展為謝晗打官司，讓他成功脫罪。

凌凌斥責朱展，撕掉給他的畢業禮邀請卡，更丟棄珍藏多年的「正義俠」漫畫。

朱展當年常扮正義俠，謝晗及後被化身正義俠的人教訓，凌凌與城安發現蛛絲馬跡，懷疑扮作正義俠的人是朱展。

正義俠再次出動教訓謝晗，原來除了朱展，某人亦可能是正義俠，凌凌、城安等誓要查出真相……

第832集（31/3）

敢威與家人吃飯慶祝，不適暈倒，被送入院。醫生發現敢威心臟主動脈撕裂，需要留院觀察。

秀琴、天娥想陪伴敢威，卻被他趕走，兩房派人在病房門外看守，防止其他人親近，此時力蓮到來，欲暗中探望敢威……

敢威「腳甲倒生」而痛楚難當，碰巧為他修甲的師傅離港未返，欲託家人為他修剪腳甲，他們卻互相推搪。

力蓮得悉此事，決定為敢威修甲……

第833集（1/4）

Rebecca向若水提問婚紗款式意見；若水與龔燁閒聊，談及渴望的求婚場面。

若水及後赴龔燁之約，竟疑似出現她幻想中的求婚情景……

若水出醜之事被Peter等人張揚，向龔燁問罪，要查看手機內與Peter等人對話內容。

若水捉弄龔燁，害他在下屬面前出醜。Peter等提議對若水還以顏色，龔燁揚言準備於愚人節實行。

若水聽到他們的對話，決定將計就計，見招拆招……