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【新冠肺炎】醫管局：病情穩定的病人需要隔離多於治療　等病毒變成陰性

社會 11:24 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

高拔陞指出病徵較輕的病人需要隔離多於治療。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，針對現時隔離病床的供應量已接近飽和，醫管局行政總裁高拔陞今晨（30日）於電台中表示病情穩定的病人需要隔離多於治療，故醫管局將騰出最高規格的第一線隔離病床予病情較重的病人。

【新冠肺炎】醫管局計劃本星期內再提供400張隔離病床　以舒緩醫療壓力

他指出確診病人住院時間比較長，約需留院17至20日，因此對病床的使用量需求很大，但隨着外國及醫管局的經驗，大部份人的病徵比較輕微，甚至有些病人沒有病徵，因此在感染後的7至10日病情都較為穩定，因此需要隔離待遇多於需要特別的治療，

相信很多病人需要隔離多於治療，（病情穩定的病人）基本上都不再需要治療，等病毒在體內變成陰性。

高拔陞又提到沒有病徵或者有輕微病徵的確診者，未來或可以參考外國的方做法，作社區隔離，或轉送至檢疫中心隔離。

【新冠肺炎】醫管局向確診但未能即時入院的病人致歉

他又提及醫管局會在這個星期內，陸續開啟第二線的隔離病床供予情況穩定或康復中的病人，以騰出最高規格的第一線隔離病床，預計可再提供400張隔離病床，目前仍在探討能否在每個醫院聯網增加多十幾張第二線隔離病床，以舒緩醫療壓力。

【新冠肺炎】醫管局：負壓病房使用量達7成　為現時隔離病房的供應量感擔憂

責任編緝：郭家穎

 

 

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