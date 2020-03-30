【鑽石公主號】義無反顧赴日本協助滯留港人回家　入境處職員：工作總要有人做

▲ 往日本協助鑽石公主號上港人回家，入境處職員見證港人離開受感動。

停泊於日本橫濱的鑽石公主號上爆發新冠肺炎，船上超過7百人確診，乘客中超過200人為香港居民。政府早前派遣多名來自保安局、入境處、衞生署和醫院管理局的人員，到日本協助船上的香港居民回家，高級入境事務主任蔡宇飛就是其中一位。

高級入境事務主任：有完成任務的感覺

衞生署衞生防護中心日前於Facebook上載一條影片，高級入境事務主任蔡宇飛在片中憶起到日本鑽石公主號的撤離行動。他謙虛地表示：

我不敢說是「當仁不讓」，畢竟這些工作總要有人做。既然接到派遣，就去吧。

他說，自己是團隊內第一個受到派遣到日本協助香港居民的成員。去到日本，見證香港居民離開、從郵輪走出來的一刻，他坦言有點感動，有一種完成任務的感覺。船上確診人數不少，蔡宇飛從日本回港後，亦曾經擔心會傳染家人，因此曾自願「做廳長」差不多一個星期。

▲ 特遣小隊到日本協助港人回家。（圖片來源：AFP）

望港人緊守崗位團結抗疫

近日香港每天都有數十人確診，他就認為每一個人都有屬於自己的崗位，並希望絕大部分香港人都可以團結做好抗疫。

蔡宇飛又在影片中向醫護人員道謝：

我想多謝醫護人員，因為在香港的疫情中，他們始終站在最前線。

袁國勇推算社區有800名隱形患者

港大微生物學系講座教授袁國勇3月初曾表示，早前為225名從「鑽石公主號」郵輪返港的香港居民進行病毒化驗檢測後，有10人確診，但只有1人在檢測前有明顯病徵。

他按此比例預計，如果香港有100名有病徵的確診者，即可能有800名沒有病徵的隱形患者。他又說，很多病徵輕微的患者可以自我康復，但他們已經將病毒傳播出去，所以難以追查病毒的傳播鏈。

新冠病毒存活超過17日

美國疾病管制與預防中心（CDC）23日公佈針對郵輪的調查報告，發現鑽石公主號郵輪所有乘客和船員下船後17日，進行消毒程序前，在艙內多種物件仍能驗出新冠病毒，可見病毒在物體表面存活期長。

報告又提到，在鑽石公主號有逾700人確診，當中46.5%的患者在接受檢測時沒有病徵，這解釋了為何在郵輪上會錄得高傳染率。

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責任編輯：徐穎彤