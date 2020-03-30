【意大利疫情】新冠肺炎死者過萬棺材塞滿意大利教堂　神父：不知道將棺材放哪了

▲ 新冠肺炎死者棺材塞滿意大利教堂。

新冠肺炎疫情蔓延全球，意大利疫情嚴峻，累計死亡人數過萬人。有意大利神父表示，教堂每日都會收到因新冠肺炎而死亡的遺體，遺體數目已多到「不知道可放哪裏」，情況可悲。

▲ 棺木放滿意大利教堂。(圖片來源：AFP)

據《Metro》報道，意大利San Giuseppe教堂的神父Don Marcello Crotti表示，每日都會收到因新冠肺炎死亡的遺體。從照片可見，教堂已塞滿棺木，而神父亦在棺木被送去火化前，向遺體「祝福」。

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Father Mario Carminati神父表示，大量死者導致意大利當局已不知「將棺材放在哪裏」，顯然當局面對超出預期的棺材數目已「不知所措」。

▲ 為死者舉行彌撒。(圖片來源：AFP)

神父透露，每日收到足夠數量的死者後，他和其他神父就會舉行大型的彌撒。隨後就由叉車將棺木一一放上軍車，送往火化或埋葬。

更傷感的是，由於意大利禁止親友探訪病患，所以很多患者都是在沒有家人或朋友的陪伴下死在醫院的隔離病房。

截至今日(30日)早上10時45分，意大利累計確診人數達97689宗，10779宗死亡。意大利周二將全國下半旗，哀悼這次疫情的死者。

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責任編輯：楊宛茜