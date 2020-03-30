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【復活節2020】瑰麗酒店網購復活節甜點免費送貨　在家抗疫添節日樂趣

精明消費 12:00 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

香港瑰麗酒店推出復活節主題甜點，供網上預訂及送貨。（相片由酒店提供）

新冠肺炎確診人數每日攀升，適逢復活節快到，香港瑰麗酒店推出網上預訂復活節主題甜點服務，買滿$1,000可免費送貨，大家響應為醫護留在家抗疫同時，也可與家人一起共渡滿節日氣氛的復活節，在艱難時期放鬆一下。

是次復活節主題甜點由Butterfly Patisserie餅房行政總廚Holger Deh特別創作，當中的櫻花蝴蝶之吻、四季橘蝴蝶之吻、朱古力復活蛋及朱古力造型公仔等等甜點可在店內或網上選購，為大家推介幾款必試甜點。

復活節當然不少得復活蛋！復活蛋系列共有4款口味，除了以下口味，還有杏仁朱古力及花生朱古力。

烤榛子仁朱古力復活蛋　HK$188

（相片由酒店提供）

胡桃朱古力復活蛋　HK$188

（相片由酒店提供）

3、4月份除了是復活節，也是賞櫻好時機，如果今年未能到日本觀賞櫻花，也可以考慮以下櫻花系列甜品，望梅止渴。

櫻花蛋糕　HK$698

（相片由酒店提供）

杏仁櫻花旅行蛋糕　HK$188

（相片由酒店提供）

櫻花蝴蝶之吻　HK$228

（相片由酒店提供）

乳酪覆盆子夾心朱古力　HK$298

（相片由酒店提供）

此外，6款小蛋糕每件一律$68，包括甘筍、吉馬拉斯芒果及牛奶咖啡椰子蛋糕等等。

吉馬拉斯芒果（相片由酒店提供）

瑰麗酒店網店請【按此

責任編輯：王芷瑩

復活節 美食 酒店行業 酒店

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