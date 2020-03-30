【復活節2020】瑰麗酒店網購復活節甜點免費送貨　在家抗疫添節日樂趣

▲ 香港瑰麗酒店推出復活節主題甜點，供網上預訂及送貨。（相片由酒店提供）

新冠肺炎確診人數每日攀升，適逢復活節快到，香港瑰麗酒店推出網上預訂復活節主題甜點服務，買滿$1,000可免費送貨，大家響應為醫護留在家抗疫同時，也可與家人一起共渡滿節日氣氛的復活節，在艱難時期放鬆一下。

是次復活節主題甜點由Butterfly Patisserie餅房行政總廚Holger Deh特別創作，當中的櫻花蝴蝶之吻、四季橘蝴蝶之吻、朱古力復活蛋及朱古力造型公仔等等甜點可在店內或網上選購，為大家推介幾款必試甜點。

復活節當然不少得復活蛋！復活蛋系列共有4款口味，除了以下口味，還有杏仁朱古力及花生朱古力。

烤榛子仁朱古力復活蛋 HK$188

▲ （相片由酒店提供）

胡桃朱古力復活蛋 HK$188

▲ （相片由酒店提供）

3、4月份除了是復活節，也是賞櫻好時機，如果今年未能到日本觀賞櫻花，也可以考慮以下櫻花系列甜品，望梅止渴。

櫻花蛋糕 HK$698

▲ （相片由酒店提供）

杏仁櫻花旅行蛋糕 HK$188

▲ （相片由酒店提供）

櫻花蝴蝶之吻 HK$228

▲ （相片由酒店提供）

乳酪覆盆子夾心朱古力 HK$298

▲ （相片由酒店提供）

此外，6款小蛋糕每件一律$68，包括甘筍、吉馬拉斯芒果及牛奶咖啡椰子蛋糕等等。

▲ 吉馬拉斯芒果（相片由酒店提供）

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責任編輯：王芷瑩