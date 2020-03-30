【無品食客】大叔觀塘apm拒戴口罩闖餐廳　遭阻止後對食客狂咳灑胡椒粉

▲ 一名男子拒戴口罩強闖觀塘apm餐廳，遭阻止後對食客狂咳並灑胡椒粉。

新冠肺炎疫情嚴峻，本港確診個案近日急增，市民提高警覺。不過昨日（30日）網上瘋傳一段影片及多張相片指，一名男子拒戴口罩，闖入觀塘apm一餐廳，不理侍應及食客勸告，強行入內用膳，責罵侍應，更對拍片的食客咳嗽，灑胡椒粉。

昨日網上瘋傳該段影片及文字指，3月29日下午約2時45分左右，在觀塘apm商場一餐廳，一名戴口罩的女子與一名沒戴口罩的男子，在餐廳門口領取籌號，當時侍應要求男子戴上口罩方可入內。同行的女子隨即取出一個獨立包裝口罩給男子，惟他並無佩戴，僅用未拆膠袋的口罩遮掩面部，並強行進入餐廳。文中指出，

佢（男子）強行入內，職員勸導請用口罩，但不聽堅持不用口罩，餐廳職員決定唔做佢生意。佢堅持話自己唔食，但對面屋企人可以食。

男子：用唔用口罩都會中肺炎

及後，餐廳侍應請來商場職員前來請他們離開。食客表示，擾攘期間：

佢（男子）話要中招，用唔用口罩都會中肺炎，難為餐廳職員，話唔會有警察上嚟拉佢。（男子）要脅職員，如果唔畀佢落單，會打電話投訴職員……佢同保安講話，無離開香港，又冇手帶，仲問保安係咪驚佢有病。

期間，發文者與另一名食客拍下其惡行，卻被男子用電話反拍他們斥責「多事」，同時有餐廳職員也影相作記錄。同行女子要求刪除相片，餐廳職員與商場保安商量後決定報警。該男子因被拍照，多次對發文者及另一名食客咳嗽，並灑胡椒粉。發文者表示，餐廳職員在該男子離開後，立即大清潔，消毒他坐過的位置。不少網民也斥責該男子的行為自私，害己害人。

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責任編輯：王俊賢