【BB確診亡】美國首宗嬰兒死亡病例全球罕見　未滿1歲嬰染新冠肺炎病逝

▲ 美國出現首宗確診新冠肺炎嬰兒死亡個案。

美國新冠肺炎疫情持續爆發，確診人數已突破14萬宗，全球最多，死亡人數則逾2,400人，當中包括芝加哥一名未滿1歲的嬰兒染疫病逝，屬美國首宗嬰兒死亡個案，也成為全球極罕見的死亡病例。

綜合美國傳媒報道，伊利諾州州長J. B. Pritzker在記者會中公佈，在伊利諾州的最新死亡病例中，包括芝加哥一名未滿1歲的嬰兒。該名嬰兒確診染上新冠肺炎，出現腸阻塞和器官衰竭，住院4星期後死亡。

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出現腸阻塞及器官衰竭

Pritzker指消息令人震驚及難過，向家屬表示慰問。伊利諾州公共衛生部門主管Ngozi Ezike表示，過往從未出現嬰兒確診死亡病例，有關部門已經展開深入調查，以盡快確定死因。他並叮囑民眾，要對疫情保拎高度警惕。

我們必須竭盡所能防止這個致命病毒散播，這不單是為了保護自己，更是保護身邊的人。

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伊利諾州州長已下令全州1,300萬居民避免不必要外出，盡量留在家中，而禁足令將維持至4月7日。

此外，美國已出現了多宗嬰兒確診個案，其中美國南卡羅來納州一名2個月大女嬰早前確診新冠肺炎，成為美國最年輕的確診者之一。相關報道︰【新冠肺炎】2個月大女嬰沒病徵確診 媽媽憶苦況︰尖叫幾分鐘後一度停止呼吸

責任編輯︰林綺玲