【最遠距離】回家門怕傳染病毒拒擁抱兒子　兒子失望護士爸爸崩潰痛哭

▲ 一名護士爸爸為免傳染病毒給兒子，拒絕兒子討抱，低頭掩面痛哭。

新冠肺炎疫情流行至全球，各地的醫護都緊守前線，他們不但長時間不能回家，更不能與家人見面，在疫情當前親情也只能無奈先放一旁。日前，沙地阿拉伯一名護士爸爸剛進家門，看見爸爸興奮不已的兒子馬上奔向他討抱，惟爸爸害怕將細菌帶給兒子，無奈拒絕兒子，低頭痛哭。

拒絕兒子討抱

從影片可見，一名孩子雀躍地張開雙臂奔向剛進家門的爸爸，爸爸看見已立刻揮手說「不！不！」兒子對爸爸的舉動感到不解，更後退幾步。而爸爸看見兒子失望的表情，只好無奈蹲下，失望用手托頭，崩潰痛哭。

醫護應保護自己及家人

他後來接受媒體訪問時指，通常在回家之前，會先打電話給太太看顧孩子，在他還未換下衣服及清洗自己之前，避免讓孩子接觸到自己，免將細菌帶給他們。同時，他提醒身邊的醫護人員要有意識地保護家人，即使過程難免會感覺有點無奈與難受，但一切要以健康著想。

護士爸爸Nasser Ali Al Shahrani後來表示，他發佈影片的原意是希望更多人意識到，醫護人員不單只在醫院收到危險，而他們的家人都活在病毒的威脅之下，更希望勸喻不遵守抗疫規則的人，重新思考抗疫的重要性。

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責任編輯：王明芳